Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Alman Müslüman Dr. Murad Wilfried Hofmann (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Almanya’da Müslüman toplumun önemli isimlerinden olan Almanya Müslümanlar Merkezi Konseyi üyesi Almanyalı Müslüman Düşünür Dr. Murad Wilfried Hofmann’ın uzun bir tedavi sürecinden sonra Pazar günü (12 Ocak 2020)’de 89 yaşında hayatını kaybetmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Dr. Murad Wilfried Hofmann (rahimehullah) Almanya’nın Aschaffenburg ilçesinde 1931 yılında dünyaya geldi. Münih Üniversitesi’nde hukuk fakültesinden mezun oldu. Daha sonra yine hukuk alanındaki eğitimine ABD’de Harvard Üniversitesi’nde devam etti. Dr. Murad Wilfried Hofmann (rahimehullah) 1961 yılında girdiği Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda 33 yıl uzman olarak hizmet verdi. 1983-1987 yılları arasında Brüksel NATO’da bilgi departmanı müdürü olarak çalıştı. Ardından 1987’den 1990’a kadar Almanya’nın Cezayir Büyükelçisi, 1990’dan 1994’e kadar Almanya’nın Fas Büyükelçisi olarak görev yaptı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında Dr. Murad Wilfried Hofmann (rahimehullah)’ın Allah (azze ve celle)’ye davet alanında bazı kitapları bulunduğuna dikkat çektikten sonra bunlardan en çok dikkat çekenlerinin Alman Müslümanın Günlüğü, 2000 Yıl İslam, Mekke’ye Giden Yol, Alternatif Olarak İslam kitapları olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle)’den Dr. Murad Wilfried Hofmann geniş rahmetiyle rahmet etmesini, çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırmasını, ailesine ve sevenlerine sabır ilham etmesini, onun yerini ümmetin hidayetini ve ıslahı için çabalayan Rabbani alimlerle doldurmasını niyaz ediyoruz.”

HEYET Net

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