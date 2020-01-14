Irak’ın Gündeminden (14.01.2020)

Musul Şehrindeki Eş Zamanlı Operasyonlarda 3 Kişi Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sivillerden 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinde yer alan Hammam Alil ve Kayara bölgelerinde yer alan mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümetin güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütlerine üyelikle suçlanan 3 sivilin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Bir Sivil Silahlılar Tarafından Kaçırıldı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından bir sivilin kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz silahlı kişiler Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim mıntıkasında bir sivili kaçırdı. Söz konusu silahlı kişilerin sivili silah zoruyla götürdüğü gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, kaçırma olayının yaşandığı olay yerine intikale den güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Irak-Suriye Sınırında Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı

Irak-Suriye sınırındaki El-Velid girişinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden aralarında bir subayın da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Suriye ile sınır El-Velid girişinin kuzeyinde yer alan El-Hebar mıntıkasında sınır koruma noktasına IŞİD örgütü tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sınır koruma kuvvetlerinden biri subay 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ramadi Şehrinin Batısındaki Eş Zamanlı Operasyonlarda 4 Kişi Tutuklandı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında yer alan mıntıkalarda hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 4 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Ramadi şehrinin batısında yer alan Er-Ratba kazasında yer alan bazı mıntıkalara bugün sabah saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 4 sivilin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Enbar Muhafazasındaki Silahlı Saldırıda Yaralanan Subay Hayatını Kaybetti

Enbar muhafazasının batısında sınır koruma noktasına dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Enbar muhafazasının batısında yer alan El-Velid sınır kapısındaki güvenlik noktasına dün gece geç saatlerde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir subayın bugün hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Suriye ile sınır El-Velid girişinin kuzeyinde yer alan El-Hebar mıntıkasında sınır koruma noktasına IŞİD örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sınır koruma kuvvetlerinden biri subay 4 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Enbar muhafazasının bugün, Ramadi şehrinin batısında yer alan Er-Ratba kazasında yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 4 sivilin güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra Üniversitesinde Grev Yapan 4 Öğrenci Güvenlik Güçlerince Tutuklandı

Hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Basra Üniversitesine saldırarak üniversitedeki grev hareketini sonlandırmak için bazı grev yapan öğrencileri tutukladığı ve grev çadırını yıktığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri bugün sabah saatlerinde Basra Üniversitesine saldırdı. Öğrencilerden 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken güvenlik güçlerinin aynı şekilde grev çadırını yıktığı gelen bilgiler arasında. Bazı öğrencilerinin telefonlarına güvenlik güçleri tarafından el konulduğu belirtilirken grev yapan öğrencilerin Üniversitenin içinde peşine düşen güvenlik güçlerinin öğrencilerin yürüyüşlerde kullandıkları sembolik tabutları parçaladığı ifade edildi.

Öte yandan öğrencilerin üniversite yönetimine olayı bildirerek arkadaşlarının serbest bırakılması için 12 saat verdikleri, eylemci öğrencilerin serbest bırakılması için bazı öğrencilerin polislerle uzlaşmaya çalıştığı açıklandı.

Hükümete bağlı güvenlik güçlerinin dün eyleme devam ettikleri ve okula devam etmedikleri takdirde hedef alınacakları yönünde Üniversitenin içindeki öğrencileri tehdit ettikleri biliniyor.

HEYET Net

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