Irak’ın Gündeminden (15.01.2020)

Başkent Bağdat’ın Kuzeyine Katyuşa Füzesi, Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusuna Havan Topu Düştü

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci askeri üssü yakınlarına dün akşam saatlerinde 5 katyuşa füzesi düştüğü kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusuna 3 adet havan topu düştüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci askeri üssü yakınları kapsamındaki bir yere dün akşam saatlerinde 5 adet katyuşa füzesi düştü. Söz konusu olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan yine güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesi çevresine dün akşam saatlerinde 3 adet hava topunun düştüğü ifade edildi. Söz konusu olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı kaynaklar tarafından rapor edilirken olay hakkında güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Diyala muhafazasının dün, sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz silahlı kişiler Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim mıntıkasında bir sivili kaçırmalarına tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyindeki Silahlı Saldırıda 1 Subay Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda teğmen rütbeli bir hükümetin subayının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkasında dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda Uyuşturucuyla Mücadele Şubesinde görev yapan teğmen rütbeli bir hükümet subayının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde şehrin kuzeybatısında yer alan El-Atifiye mıntıkasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir futbolcunun yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehrevan mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Yıllık Raporunda Irak Hükümeti Güçlerinin Göstericilere Karşı Orantısız Güç Kullanmaya Devam Ettiğini Vurguladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü yayınladığı yıllık raporunda Irak hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde hükümet karşıtı protestolar düzenleyen barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanmaya devam ettiğini ve 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 25 binden fazlasının yaralandığını vurguladı.

Haber ajansları insan hakları savunusuyla ilgilenen İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan yıllık rapordan şunları aktardı: “Irak hükümetinin güvenlik güçleri, geçtiğimiz Ekim ayında başladığından beri Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında devam eden hükümet karşıtı gösterilere katılan barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanmaya devam etmektedir. Güvenlik güçlerinin bu tutumu binlerce insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına sebep olmuştur.”

İnsan Hakları İzleme Örgütü yayınladığı raporunda açıklamalarına şöyle devam etti: “Irak’ta barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere karşı güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanılması, binlerce insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden oldu. Şöyle ki hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen barışçıl protestoculara karşı gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldı. Yine hükümete bağlı güvenlik güçleri onlarca kişiyi tutukladı. Örneğin sırf Facebook paylaşımlarında gösterileri destekleyen paylaşımlar yapan insanlar güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Öte yandan göstericileri tedavi eden sağlıkçılar tehdit edildi hatta üzerlerine ateş bile açıldı. Yine gösterilerin video ve fotoğraflarını yayınlamaya engel olmak için ülkede internet kesildi. Hükümet, bir araya gelme, ifade özgürlüklerini, kadın haklarını ihlal etmeye devam etmektedir. Aynı şekilde hapishanedeki tutuklulara karşı idam cezaları uygulamayı sürdürmektedir.”

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi daha önce yaptığı açıklamasında İran’a yakın milisler ve hükümete bağlı kuvvetlerin göstericileri doğrudan hedef alması sonucunda Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda 700 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladığı biliniyor.

Hükümet Yetkilisi: Ekim ayından İtibaren 40’tan Fazla Aktivist Öldürüldü

İçişleri Bakanlığından bir yetkilinin, geçtiğimiz Ekim ayının başında halk gösterilerinin başlamasından itibaren aralarında gazetecilerin ve blogçuların da olduğu 40’tan fazla aktivistin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber ajansları ismini açıklamak istemeyen, İçişleri Bakanlığından bir yetkilinin şu sözlerine yer verdi: “Hedef alınan kişilerin ortak yönü çevrelerinde etkili olmaları, takipçilerinin bulunması ve gösterileri cesaretlendirmeleridir. Yani onlar gösteri alanlarının dinamolarıdır.”

Söz konusu yetkili açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Suikastların, hükümetin üstünü örtmesiyle devam ettiği kimseye kapalı değildir. Çünkü bu cinayetleri işleyenler, taşıdıkları kimliklerle denetim ve güvenlik noktalarını çok kolay bir şekilde geçebilmektedirler. Elde edilen tüm bilgiler, bu katillerin gösterilere muhalif olan ve göstericileri Amerikancı olarak nitelendiren silahlı gruplara bağlı kişiler olduğunu göstermektedir.”

Söz konusu yetkili şöyle devam etti: “Aktivistlerden 25 kişinin akıbetinin ne olduğu noktasında hala bir bilgiye ulaşılamadı. Aktivistlerin en fazla suikasta uğradığı bölgelerin başında Başkent Bağdat, Basra, Kerbela, Nasiriye gelmektedir. Ölüm grupları, Irak’a tekrardan geri dönmüştür. Özellikle Başkent Bağdat’a ve ülkenin güney ve orta muhafazalarına…”

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Zi Kar muhafazasında yer alan Suk Şeyh kazasına bağlı El-Akike nahiyesinde İran’a bağlı silahlı milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Hasan Hadi Mehlehel adlı sivil aktivist hayatını kaybettiği biliniyor.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından geçtiğimiz ayda yapılan açıklamada göstericilerden onlarca kişinin kaçırıldığı yönünde bilgiler ulaştığını ve bunlardan 12’sinin serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Zi Kar Muhafazasındaki Eş Zamanlı Operasyonlarda 40 Kişi Tutuklandı

Zi Kar muhafazasının merkezi Nasiriye şehri ve çevresine iki gün boyunca hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sözde yargı tarafından arandıkları iddia edilen 40 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Zi Kar güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre hükümete bağlı güvenlik güçleri Nasiriye şehri ve çevresine 2 gündür devam eden eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda sözde yargı tarafından arandıkları iddia edilen 40 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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