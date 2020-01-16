Haşdi Şaabi Milislerinin Çıkmazı ve Beka Savaşı

Talat Rumayyih

Haşdi Şaabi milisleri Irak’ta bir çıkmaza girdi ve beka savaşına doğru adım atmaya başladı. Haşdi Şaabi milisleri, ülkedeki işgalin gölgesinde yönetimin stratejik bir aracı olması için oluşturulmuştu. Belki de bu milislerin –ve kurucuların- hayalleri, araç değil hakim olmaktı.

Haşdi Şaabi milisleri şuanda –farklılıklarına, hatta çelişkilerine rağmen- her yönden hedef tahtasına oturdu. Bunlardan her biri, güç ve imkanlar düzeyinde stratejik düşmanın hiddetini oluşturmaktadır. Hatta Haşdi Şaabi milisleri, gizlenecek bir yer olmaksızın kovalanan konumuna en yakın durmaktadır. Onlar için siyasi ve askeri destek son buldu ve siyasi ve askeri olarak onlara karşı onama pozisyonu onların yerine geçti. Bu durum onları beka savaşı yaşamasına sevk ediyor.

Ekim devrimcileri karşı çıkma pozisyonunda ve bu milisler ve partilere karşı bir çatışma hali içindedir. Ekim devrimcileri onları ve partilerini işgalle yardımlaşmakla itham ediyor. Ekim devrimcileri, Haşdi Şaabi milisleri ve partilerine, işgalci İran’ın çıkarları için çalışmaları ve ona hizmet etmeleri hükmünden yola çıkarak var olmaları milli olarak gayri meşru olan bir askeri güç olarak bakıyor. Ekim devrimcileri, Haşdi Şaabi milislerinin varlığını ve rolünü, oluşumunun gelecekte hedef alacağı siyasi hayatı tahrip edici olarak görüyor. Çünkü onları, devrimcilerin yok etmek için gösterilere başladığı mezhepçiliğin unvanı olarak kabul etmektedirler. Ekim devrimcileri, bu milisleri ve partileri, gerek gösteri alanlarında gerekse bu alanların dışında milli göstericileri öldürmekle suçluyor. Bu devrimciler, milisleri besleyen düzende devrimci bir değişimi haykırıyor. Ki milisleri besleyenler onları kovalayanlar, onların binalarını yakanlar, onları son bulması gereken mezhepçiler olarak kabul eder oldular.

Bu milislerin oluşturulmasında koruyucu, gözetici, itici etken olan Amerika Birleşik Devletleri, bu milislerin Irak’ın işgalinde İran’ın değil de Amerika’nın kuklaları olmaları için onları hakimiyeti altına alacak bir savaşa girdi. Amerika Birleşik Devletleri bu milislerin oluşturulmasına izin verdi, bunu talep etti de diyebiliriz. Amerika ordusundaki eğitimcileri aracılığıyla bunları eğitti ve onların savaş operasyonlarını bizzat planlıyordu. Onlara hava desteği sağlıyordu. Ancak İran ile olan gerginlik artınca onlara karşı konumunu değiştirdi ve Haşdi Şaabi milislerine bağlı bazı grupları illegal olarak kabul etmeye başladı. Son olarak, Haşdi Şaabi milislerinden bazı grupların Bağdat’taki Amerika Büyükelçiliğine gitmesinden sonra liderlerini terörist olmakla suçladı.

Haşdi Şaabi milislerinin Irak’ın batısındaki ve ortasındaki muhafazalarda katliamlar, toplu cinayetler işlediğini, kendi taraftarlarının ve toplumsal oluşumlarının tamamının düşmanına dönüştüğünü, Kürt Peşmerge gruplarıyla askeri bir çatışmaya girdiğini, bu milislerin rahminden doğan ve hatta 2003 yılından itibaren işgalin oluşturduğu siyasetten doğan mezhepçiliği ve mezhepçi oluşumları reddeden milli kuvvetlerin tamamıyla çatışmaya girdiğini de dikkate alarak Haşdi Şaabi milisleri işte bu şekilde her yenden kuşatılmış, stratejik bir çıkmazın içine düştü.

İran Devrim Muhafızlarının oluşturulmasına benzer bir şekilde siyasi çalışmalarının askeri gücü olması hedefiyle İran’ın mezhepçi görüşü ekseninde kurulan Haşdi Şaabi milislerinin konumları işte bu şekilde tepetaklak oldu ve kovulan duruma düşerek beka savaşına girdi.

Bu savaşta Haşdi Şaabi milislerinin tercihlerinin karmaşık olacağı ve tüm ihtimallerde hezimetle kuşatıldığı görülmektedir. Şayet Haşdi Şaabi milisleri askeri savaşa girse savaşacağı kuvvetlerin tabiatı hükmüyle asla zafer bulamayacağı bir silahlı çatışmanın içine girecektir. Şayet sussa ve siyasi ve medya oyunları oynasa –Ekim devrimcilerin baskısı altında- yok olma yolunda yürüyecektir. Belki de İran’a yakın bazı kuvvetlerini terör listesine alan Amerika’nın baskısı karşısında çözülecektir. Mevcut yönetimin hakimiyeti altında şekli olarak devam etse işin sonunda İran’ın değil, Amerika’nın kararlarına boyun eğmekten başka bir yol olmayacağını herkesten daha iyi bilmektedir. Tabi bu İran’a yandaşlıklarını ilan edenlerin mahkeme olmayacağı anlamına gelmemektedir. Şayet o kendisini izole etse, bağımsız müstakil bir güç olduğunu ilan etse herkesin doğrudan hedef tahtası olacaktır. Önünde gösteri düzenlemek için Amerika’nın Büyükelçiliğinin duvarlarına gitmesi gücünün ne derece düştüğünü açığa çıkarmaktadır. Çünkü amaçlarından hiçbir şey gerçekleştirmeden geri dönmek zorunda kalmışlardır. En önemlisi, Irak toplumunun hiçbir şekilde onlarla dayanışmamasıdır. Bu ise onları daha fazla bombardımana maruz bırakmaktadır.

Haşdi Şaabi milisleri doğduğundan itibaren şuanda hepsi bir bir patlayan birçok çelişki taşımaktaydı. Liderlerinin ise Sahvelerin tecrübesine döneceğinden şüphe yoktur.

Bu makale HEYET Net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

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