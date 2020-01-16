Irak’ın Gündeminden (16.01.2020)

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan bir mıntıkada yol kenarına terk edilmiş ve vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir adamın cesedinin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Seb Kusur mıntıkası kapsamında bit yol kenarındaki çöplüğe terk edilmiş kimliği belirsiz bir adamın cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu cesedin vücudunda kurşun izlerine rastlandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Başkent Bağdat’ın önceki gün şehrin kuzeybatısında yer alan El-Atifiye mıntıkasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir futbolcunun yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehrevan mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Uyuşturucuyla Mücadele Şubesinde görev yapan teğmen rütbeli bir hükümet subayının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Bağdat’ta Silahlı Saldırıya Uğrayan Doktor Yara Almadan Kurtuldu

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde hükümetle irtibatlı silahlı milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir doktorun yara almadan kurtulduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Azamiye mıntıkası kapsamındaki Sarafiye köprüsü yakınlarında milisler tarafından dün akşam saatlerinde bir doktora silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda doktor yara almadan kurtulurken aracında maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Uyuşturucuyla Mücadele Şubesinde görev yapan teğmen rütbeli bir hükümet subayının olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Doğusundaki Silahlı Saldırıda Bir Polis Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir polisinin evine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda söz konusu polisin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Meamil bölgesindeki Velediyat mıntıkası kapsamında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir polisin evine silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda söz konusu polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden polisi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Uyuşturucuyla Mücadele Şubesinde görev yapan teğmen rütbeli bir hükümet subayının olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Kerbela ve Babil Muhafazalarında İki Farklı Olay

Kerbela muhafazasının batısında dün gece geç saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir okulun kundaklandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Babil muhafazasında bir gazeteciye düzenlenen suikast girişiminden gazetecinin kurtulduğu gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerbela şehrinin batısında yer alan El-Hur kazasında dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından Es-Sadik ortaokulu kundaklandı. Söz konusu olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken okulda ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Babil muhafazasında El-Eyyam kanalı muhabiri ve El-Medine Radyo Müdürü Gazeteci Münzir El-Ceburi’ye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda gazetecinin yara almadan kurtulduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kerbela muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü hükümetin güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucunda göstericilerden 14 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Kerbela’da Bombalı Araç Saldırısı: 6 Yaralı

Kerbela muhafazasının batısında yer alan En-Nahib-Arar yolunda bugün sabah saatlerinde düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucunda sınır koruma kuvvetlerinden 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre En-Nahib-Arar yolunda bugün sabah saatlerinde bombalı araç saldırısı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda sınır koruma güçlerinden ikisi subay 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kerbela muhafazasının dün, Kerbela şehrinin batısında yer alan El-Hur kazasında kimliği belirsiz kişiler tarafından Es-Sadik ortaokulunun kundaklanmasına tanık olduğu biliniyor. Söz konusu olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken okulda ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Bir Sivil Aktivist Öldürüldü Bir Diğeri Kaçırıldı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivil aktivistin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’na doğru yola çıkan bir sivil aktivistten haber alınamadığı gelen bilgiler arasında.

Haber ajanslarının gösterilerdeki kaynaklara dayandırdığı habere göre Hille şehrinin ortasında yer alan El-Muhendisin mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Ahmed Sadun El-Murşidi adlı bir sivil aktivistin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan Abdulkahir El-Ani adli bir sivil aktivistten Başkent Bağdat’ın ortasındaki Tahrir Meydanı’na yöneldikten sonra 3 gündür haber alınamadığı kaynaklar tarafından ifade edildi. Söz konusu aktivist için sosyal medyada kampanya başlatıldığı biliniyor.

Kaynaklar, kaçırılan Abdulkahir El-Ani’nin Twitter’da şöyle bir paylaşım yaptığına dikkat çekiyor: “Silahlı gruplar, ülkedeki gösterileri sonlandırmak için sivil aktivistlerin tamamını kaçırarak veya öldürerek bitirmekte ısrarlı.”

Kerbela’daki Bombalı Araç Saldırısında Bir Subay Hayatını Kaybetti

Kerbela muhafazasının batısında yer alan En-Nahib-Arar yolunda bugün sabah saatlerinde düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucunda sınır koruma kuvvetlerinden yaralananlardan Mazin Cabbar Ez-Zerkani adlı subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre En-Nahib-Arar yolunda bugün sabah saatlerinde bombalı araç saldırısı düzenlendiği ve söz konusu saldırı sonucunda sınır koruma güçlerinden ikisi subay 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilmişti.

Kaynaklar, saldırının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri ancak Mazin Cabbar Ez-Zerkani adlı subayın hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kerbela muhafazasının dün, Kerbela şehrinin batısında yer alan El-Hur kazasında kimliği belirsiz kişiler tarafından Es-Sadik ortaokulunun kundaklanmasına tanık olduğu biliniyor. Söz konusu olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken okulda ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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