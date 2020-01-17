Irak’ın Gündeminden (17.01.2020)

Başkent Bağdat’ta Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci kazasında dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın aynı şekilde dün, şehrin kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Uyuşturucuyla Mücadele Şubesinde görev yapan teğmen rütbeli bir hükümet subayının olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Meamil bölgesindeki Velediyat mıntıkası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından bir polisin evine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda söz konusu polisin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın Kuzey ve Güneyinde 2 Ayrı İntihar

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde bir adamın evinin çatısından atlayarak intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın güneyinde bir komiserin kendisini asarak intihar girişiminde bulunması sonucunda yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasında dün akşam saatlerinde bir adam evinin çatısından atlayarak intihar etti. Öte yandan Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Mahmudiye kazasında bir komiserin kendisini asarak intihar girişiminde bulunması sonucunda yaralandığı bildirildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın aynı şekilde dün, şehrin kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Uyuşturucuyla Mücadele Şubesinde görev yapan teğmen rütbeli bir hükümet subayının olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Meamil bölgesindeki Velediyat mıntıkası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından bir polisin evine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda söz konusu polisin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci kazasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Genç Bir Kızın Cesedi Bulundu

Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan mıntıkalardan birinde dün akşam saatlerinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan genç bir kızın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr Şehri mıntıkasına bağlı Tarık mahallesinde 15 yaşlarında genç bir kızın cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu bulunan cesedin başından kurşunlandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, söz konusu bulunan cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Et-Taci kazasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasında bir adamın evinin çatısından atlayarak intihar ettiği ve Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Mahmudiye kazasında bir komiserin kendisini asarak intihar girişiminde bulunması sonucunda yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Suikasta Uğrayan Aktivist, Sağlıkçı Hastanede Hayatını Kaybetti

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinde bir protesto alanında kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda bir aktivist sağlıkçının hastanede hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Kerbela şehrinde bir protesto alanında silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki aktivist sağlıkçı Hadi Hudeyr’in bugün hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Söz konusu saldırı, Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin ortasında yer alan el-Muhendisun mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Ahmet Sadun El-Murşidi adlı sivil aktivistin ölmesinden birkaç saat sonra gerçekleştiği biliniyor.

Başkent Bağdat’ta ve ülkenin orta ve güney muhafazalarında yolsuzluğun ve mezhep sisteminin bitmesini talep eden halk gösterilerin başlamasından sonra uluslararası uyarılara rağmen aktivistlerin, gazetecilerin ve göstericilerin suikastlara uğraması devam etmektedir.

Nasiriye Şehrindeki Silahlı Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Er-Rifai kazasında bugün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Silahlı Saldırı

Başkent Bağdat’ın güneyinde bugün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Mahmudiye kazası kapsamında bugün ikindi saatlerinde belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Et-Taci kazasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasında bir adamın evinin çatısından atlayarak intihar ettiği ve Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Mahmudiye kazasında bir komiserin kendisini asarak intihar girişiminde bulunması sonucunda yaralandığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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