Davetçi Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde suikasta uğrayan, davetçi ve İslami aktivist Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Dinler Tarihi alanında uzman bir isim olan merhum davetçi Ahmed Deedat’ın oğlu İslam davetçisi ve aktivisti Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın Cuma günü (17 Ocak 2020) 66 yaşında hayatını kaybettiği haberini aldı.

Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah) Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal vilayetinin Durban şehrinde yer alan Verulam mıntıkasında, Çarşamba günü (15 Ocak 2020) Sulh Ceza Mahkemesi önünde eşiyle birlikteyken kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateşte başının arkasından vurulmuştu.

Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah) 1954 yılında Durban şehrinde dünyaya geldi ve orada yetişti. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ve Afrika kıtasındaki diğer bölgelerde İslam’a davette ve İslam’ı savunmada babası Şeyh Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın yöntemlerini izlemişti.

Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah) davette, çeşitli dinlere ve ırklara sahip toplumda herkesle yardımlaşma ilkesi üzerine kurulu yöntemiyle, talep eden veya etmeyen kimselere insani yardım girişimleriyle biliniyordu.

Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın davet alanında kaleme aldığı bazı kitapları vardı. Bunlardan en dikkat çekeni ise babası Şeyh Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın hayatını, davet çalışmalarını, dinler tarihi çalışmalarındaki gayretlerini ve meşhur münazaralarını anlattığı “Babam” kitabıdır.

Allah (Azze ve celle) Şeyh Yusuf Ahmed Deedat’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, çalışmalarından, gayretlerinden ve ilminden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetinin salahı ve hidayeti yolunda çaba gösteren Rabbani davetçilerle doldursun.

Genel Sekreterlik

23 Cemadiyelula 1441

18 Ocak 2020

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