Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Davetçi Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah) Hakkında Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Dinler Tarihi alanında uzman bir isim olan merhum davetçi Ahmed Deedat’ın oğlu İslam davetçisi ve aktivisti Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın Cuma günü (17 Ocak 2020) 66 yaşında hayatını kaybetmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah) Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal vilayetinin Durban şehrinde yer alan Verulam mıntıkasında, Çarşamba günü (15 Ocak 2020) Sulh Ceza Mahkemesi önünde eşiyle birlikteyken kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateşte başının arkasından vurulmuştu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın 1954 yılında Durban şehrinde dünyaya geldiğine ve orada yetiştiğine dikkat çektikten sonra merhumun Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ve Afrika kıtasındaki diğer bölgelerde İslam’a davette ve İslam’ı savunmada babası Şeyh Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın yöntemlerini izlediğine vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah) davette, çeşitli dinlere ve ırklara sahip toplumda herkesle yardımlaşma ilkesi üzerine kurulu yöntemiyle, talep eden veya etmeyen kimselere insani yardım girişimleriyle biliniyordu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra açıklamasında Şeyh Yusuf Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın davet alanında kaleme aldığı bazı kitapların bulunduğuna dikkat çektikten sonra bunlardan en dikkat çekenin ise babası Şeyh Ahmed Deedat (rahimehullah)’ın hayatını, davet çalışmalarını, dinler tarihi çalışmalarındaki gayretlerini ve meşhur münazaralarını anlattığı “Babam” kitabı olduğuna vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise merhuma şöyle edildi: “Allah (Azze ve celle) Şeyh Yusuf Ahmed Deedat’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, çalışmalarından, gayretlerinden ve ilminden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetinin salahı ve hidayeti yolunda çaba gösteren Rabbani davetçilerle doldursun.”

HEYET Net

8 total views, 8 views today