Irak’ın Gündeminden (18.01.2020)

Irak’ın Birçok Bölgesine Hükümet Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

Dün sabahın ilk saatlerinden itibaren Irak’ta protesto meydanlarında göstericiler bir araya geldi. Öte yandan siyasiler, aralarında askeri çözümün de yer aldığı çeşitli araçlar kullanılarak gösterilerin sonlandırması kararının olduğu uyarısında bulundu.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’nın hükümet karşıtı büyük halk gösterilerine tanık olduğu ifade edilirken göstericilerin bazı kesimler tarafından gösteri alanlarının politize edilmesine karşı çıkan sloganlar attıkları ve barışçıl gösteriler düzenleyen protestocuları hedef alan cinayetlerin, suikastların ve tehditlerin devam etmesini tenkit ettikleri ifade edildi.

Diğer yandan Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Habubi Meydanı’nda hükümet karşıtı protestoların devam ettiği ve göstericilerin, Irak hükümetinin göstericilerin yasal isteklerine kayıtsız kalmasına karşı öfkelerini dile getirdikleri, bu isteklerin en başında Zi Kar muhafazasında ve diğer muhafazalarda barışçıl göstericileri öldüren katillerin adalet karşısına çıkartılması isteği olduğu belirtildi. Göstericilerin, ülkedeki hükümet karşıtı barışçıl gösterilerin cinayetlerle, zulümle ve korkutmayla asla son bulmayacağını vurguladıkları gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Basra şehrindeki gösteri alanında, kimliği belirsiz kişiler tarafından gösteri alanı yakınlarında öldürülen gazeteci Ahmed Abdussamed ve Safa Gali’nin fotoğrafları, öldürülmelerinin hafta dönümü olması münasebetiyle göstericiler tarafından yükseltildi ve asıldı. Göstericiler silahlı milisler tarafından hedef alınan göstericilerin öldürülmesi konusunda Vali ve Emniyet Müdürünün çalışmalarında gevşeklik olduğunu vurguladı.

Yine Kerbela muhafazasında, muhafazadaki geniş çaplı güvenlik önlemlerine rağmen göstericiler gösteri düzenledi. Göstericiler, Kerbela muhafazasında yetkililerinden ve güvenlik güçlerinden insan hakları ihlalleri işleyenlerin adalet karşısına çıkartılmasını, hızlı bir şekilde hükümet partilerinin hakimiyetinden uzak ve bağımsız olması şartıyla yeni hükümetin kurulmasını talep eden sloganlar attı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali El-Beyati, Kerbela muhafazasında güvenlik ve istikrar açığının endişe verici olduğunu ve bunun barışçıl gösteriler düzenleyen protestocuların güvenliğini etkileyeceği açıklamasında bulundu. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali El-Beyati Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda Kerbela muhafazasındaki güvenlik sorununa, adam kaçıran ve suikast işleyen çetelerin, ticari yerlere ve evlere giren hırsızların çoğalmasına işaret ettikten sonra “Bölgedeki güvenlik güçlerinin buna seyirci kalması ve sivillerin hayatını suç çetelerine teslim etmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eski Başbakan Yardımcısı Baha Araji, çeşitli yollara başvurarak ülkedeki hükümet karşıtı gösterileri sonlandırmayı hedefleyen siyasi bir kararın alındığı uyarısında bulundu. Bu yollar arasında askeri çözümün de bulunduğunu söyleyen Baha Araji daha sonra şunları söyledi: “Irak’ın hesapların görüldüğü tasfiye sahasına dönüştüren partiler nedeniyle Irak halkı ile siyasi kuvvetler arasında güven yok olmuş durumda. Siyasi partilerin geneli kazanımlarını ve paylarını düşünmektedir. Onların kararı Irak değildir.”

Başkent Bağdat’ta Göstericilere Müdahale: 10 Ölü veya Yaralı

Başkent Bağdat’ın ortasında hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında dün akşam saatlerinde meydana gelen çatışma sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Sinek Köprüsü yakınlarında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma meydana geldi. Söz konusu çatışma sonucunda Hasan Hadi Ez-Zeydi adlı aktivistin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Güvenlik kaynakları daha önce yayınladığı açıklamasında Sinek Köprüsü yakınlarında 2 adet ses bombasının infilak ettiğine dikkat çekmişti.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde şehrin güneyinde yer alan Mahmudiye kazası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Divaniye Şehrinde Bir Evde Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrinde yer alan bir mahallede bugün sabah saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrinde yer alan El-Arube mahallesinde bugün sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken olay yerine intikal eden sivil savunma güçlerinin yangına müdahale ederek daha fazla büyümesine engel oldukları gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının sivil savunma ekipleri tarafından çıkartılan cesetleri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kaynaklar, söz konusu yangının aynı zamanda büyük maddi hasara yol açtığına dikkat çekti.

Salahuddin ve Enbar Muhafazalarında Eş Zamanlı Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün öğle saatlerinde Salahuddin ve Enbar muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 5 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Salahuddin muhafazasında yer alan El-Celam mıntıkasında bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyon sonucunda 3 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine yapılan benzer açıklamada Enbar muhafazasında yer alan El-Kaim kazasında güvenlik güçleri tarafından bugün öğle saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Söz konusu tutuklanan kişilerin şüpheli oldukları iddia edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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