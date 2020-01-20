Irak’ın Gündeminden (20.01.2020)

Hükümet Güçleri Göstericilerden Bir Grubu Tutukladı

Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Muhammed Kasım Köprüsü atındaki yolu kapatmaya çalışan göstericilerden bir grubu hükümetin güvenlik güçleri tarafından bugün sabah saatlerinde tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Bağdat Operasyon Komutanlığına dayandırdığı habere göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Es-Salih mıntıkasındaki Muhammed Kasım Köprüsü altındaki yol, bugün sabah saatlerinde bir grup tarafından gayri hukuki bir şekilde kapatılmaya çalışıldı.

Kaynaklar, olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin yolu tekrardan açıp söz konusu grubu tutukladıklarını aktardı.

Öte yandan Medya Güvenlik Ağı daha önce yaptığı açıklamasında Bağdat Operasyon Komutanlığının göstericiler tarafından kapatılmaya çalışılan Başkent Bağdat’taki tüm yolları açtığını duyurmuştu.

Haber ajansları Zi kar muhafazası göstericilerin geçtiğimiz Cumartesi günü, Başbakan dosyasının çözüme ulaştırılması, geçici hükümetin kurulması, göstericilerin katillerinin adalet karşısına çıkartılması gibi milli isteklere cevap verilmesi için belirlenen sürenin son bulmasından sonra bir dizi tırmandırıcı adım ilan ettiklerini açıkladı. Başkent Bağdat ve diğer muhafazalardan Zi Kar devrimcilerine destek geldi ve söz konusu adımlara başladılar.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi: Iraklı Siyasi Liderler Anlaşmamaya Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert bugün yaptığı açıklamasında Irak’taki siyasi liderlerin anlaşmaya güç sahibi olmamaya devam ettiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert tarafından yapılan açıklamadan haber ajansları şunları aktardı: “Son aylarda Iraklılardan yüz binlerce kişi, yolsuzluklardan, parti çıkarlarından ve yabancı müdahalelerinden uzak daha güzel bir yaşam hususunda isteklerini ifade etmek için sokaklara döküldüler. Bu göstericilerden bazılarının öldürülmesi veya yaralanması, buna ek olarak uzun yıllardır vaat edilenlerden hiçbirinin gerçekleşmemiş olması büyük bir güven krizine dönüştü.”

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert açıklamasını şöyle sürdürdü: “Başbakanın istifasını ilan etmesinin üstünden 2 ay geçmesine rağmen siyasiler anlaşmaya varamamaktadırlar. Aktif bütün kesimler tarafından acil bir reforma ihtiyaç duyulduğu ikrar edilmektedir. Bu kelimelerin pratiğe dökülmesi, kendi özel çıkarlarını gerçekleştirmek için çabalayanlar ve ülkesi ve halkı için hayır temenni etmeyenler tarafından barışçıl gösterilerin engellenmesinden uzak durulması vakti gelmiştir. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için atılan adımlar şayet tamamlanmazsa boş sözler olarak kalacaktır.”

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilerin korunması için hükümetin olanca gayret göstermesinin önemine işaret ederek şunları söyledi: “Barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere karşı şiddet kullanılması kabul edilecek bir şey değildir. Ne pahasına olursa olsun bundan uzak durulmalıdır.”

Başkent Bağdat’taki Gösterilere Müdahale Sonucunda 2 Kişi Hayatını Kaybetti 69 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tayran Sahası ve Muhammed Kasım yolunda barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara karşı bugün sabah saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye, yaralananların ise 69’a yükseldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamada Tahrir ve El-Halani meydanlarında hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen göstericilerin bugün sabah saatlerinde, gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombaları kullanan güvenlik güçlerinin ani bir saldırısına maruz kaldıkları ifade edildi. Söz konusu müdahale sonucunda bazı göstericilerin yaralandığı kaynaklar tarafından açıklandı.

Zi Kar muhafazasında görev yapan haber ajansları aktivistlerin şu sözlerine yer verdi: “Plakasız araçlardaki silahlı kişiler, Nasiriye şehrinde göstericilere ateş açtı. Saldırı sonucunda göstericilerden bazıları yaralandı. Söz konusu saldırı hükümete verilen sürenin son bulmasıyla gösterilerde artışın olmasına eş zamanlı gerçekleşti.”

Bugün sabah yapılan açıklamada Muhammed Kasım yolunda barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara karşı hükümete bağlı güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert bugün yaptığı açıklamasında “Barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere karşı şiddet kullanılması kabul edilecek bir şey değildir. Ne pahasına olursa olsun bundan uzak durulmalıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

HEYET Net

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