Irak’ın Gündeminden (21.01.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeyindeki Kazada 6 Kişilik Ailenin Tamamı Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde meydana geşen trafik kazası sonucunda 6 kişiden oluşan bir ailenin tamamının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim kazası yakınlarındaki ana yolda dün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda, anne, baba, üç kız ve bir damattan oluşan 6 kişilik ailenin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta meydana gelen trafik kazalarının normalin çok fazla üstünde olduğu biliniyor. Hükümetin ise bu kazalara neden olan sebeplere en ufak bir ihtimam göstermediği, Irak’taki bazı yollara çok kazaların yaşanmasından dolayı Ölüm Yolu ismi verildiği biliniyor. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Yolların düzgün olmaması, bazı yolların dar olması, devamlı koruma sağlanmaması, trafik lambalarının olmaması, araçların hızını gözlemleyecek devriye ve radarların olmaması nedeniyle şoförlerin aşırı hız kullanması söz konusu sebeplerden bazılarıdır.

Amerika’nın Bağdat Elçiliği Yakınına 3 Adet Katyuşa Füzesi Düştü

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan ve sıkı bir şekilde korunan Yeşil Bölgedeki Amerika’nın Büyükelçiliği çevresine bugün sabah saatlerinde 3 adet katyuşa füzesi düştüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre hükümet binaların ve yabancı elçiliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge içindeki Amerika’nın elçiliğinin yakınlarına 3 adet katyuşa füzesi bugün sabah saatlerinde düştü. Bölgede sirenlerin çaldığı ifade edilirken Elçiliğin içindeki hoparlörlerden içerdeki kişilerden siper alınması istendi.

Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olup olmadığı veya maddi hasarın ne olduğu, kimler tarafından gerçekleştiği yönünde henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kerbela Şehrinde Silahlı Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kuyumcunun hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerbela şehrinin ortasında yer alan Seyyid Cevde mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir kuyumcunun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerbela muhafazasının dün, Kerbela şehrinin ortasında yer alan Belediye mahallesinde hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda bir göstericinin hayatını kaybetmesine ve onlarcasının yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ta Gösterilere Müdahale: 1 Kişi Hayatını Kaybetti 7 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ta yer alan Muhammed Kasım yolunda bugün öğle saatlerinde hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ta yer alan Muhammed Kasım yolu yakınlarında bugün öğle saatlerinde hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara hükümete bağlı güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın dün, mevcut siyasetin tamamıyla lağvedilmesini talep eden protestocuları dağıtmak için hükümetin güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalesi sonucunda göstericilerden 3 kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Musul Şehrinin Doğusundaki Patlamada Bir Birleşmiş Milletler Çalışanı Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin doğusunda aracının altına tuzaklanan bombanın bugün öğle saatlerinde infilak etmesi sonucunda Birleşmiş Milletler yanında çalışan görevlinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin doğusunda yer alan El-Kerame mahallesinde bir Birleşmiş Milletler çalışanının aracının altına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde aracın hareket etmesiyle infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda BM görevlisinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Hayatını kaybeden söz konusu şahsın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında çalıştığı belirtildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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