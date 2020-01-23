Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İstanbul Ofisinde Düzenlenen Şeri İlimler Program Sona Erdi

Heyet Net/İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İstanbul Ofisi’nin Besair Yayınlarıyla yardımlaşarak düzenlediği “Şeri İlimlerin Tedrisinin İlmi Haftası” adlı program bugün sona erdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen “İlim Haftası” 18-23 Ocak günlerinde Besair Yayınlarının İstanbul’daki binasında düzenlendi. Söz konusu programda Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani ve Dr. Bilal El-Bahr yer aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen programa, Türkiye üniversitelerinde Arapça dil ile şeri ilimler okuyan ve çeşitli İslam devletlerinden olan kız öğrenciler katıldı. Söz konusu ilmi programın sona ermesiyle kız öğrencilere gördükleri ilim hakkında belge verildi.

Söz konusu eğitim programı, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Besair Yayınlarıyla yardımlaşarak Türkiye’de şeri ilim öğrencilerine yönelik düzenlediği ve 2019 Ağustos’ta başlayan yoğun ilmi program kapsamında gerçekleşti.

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