Irak’ın Gündeminden (23.01.2020)

Zi Kar ve Müsenna Muhafazalarında İki Farklı Olay

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Müsenna muhafazasının kuzeyinde elektrik akımına kapılan küçük bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Eş-Şeybani mıntıkasında motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada söz konusu silahlı saldırının ardında aşiret davası, kan davası olduğu belirtildi. Olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirilirken katilin silahlı saldırının ardından kayıplara karıştıkları ifade edildi.

Diğer yandan kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Müsenna muhafazasının kuzeyinde yer alan Er-Rumeysa kazasında 4 yaşında küçük bir kız çocuğun elektrik akımına kapılması sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kız çocuğunu bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiklerini açıkladı.

Basra Şehrinde Öfkeli Göstericiler Bedr Örgütü Binasını Ateşe Vermeye Çalıştı

Irak’ın güneyinde yer alan Basra şehrindeki Bedr milislerine ait binaya dün akşam saatlerinde öfkeli göstericiler ateşe vermek için saldırarak Irak’ın mallarını yağmalayan ve 16 yıl boyunca Iraklı halkın gücünü çalan siyasi partilere öfkelerini ifade ettiler.

Bölgede görev yapan haber ajansların yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre İran tarafından desteklenen Bedr örgütünün Basra şehrindeki binası öfkeli göstericiler tarafından ateşe verilmeye çalışıldı. Söz konusu göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti ve göstericilerin dağılması için havaya ateş etti.

Kaynaklar, Basra muhafazasının ortasında göstericileri dağıtmak ve ticari yolu açmak için hükümetin güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 30’a yakın göstericinin yaralandığını açıkladı.

Kaynaklar, yaralanan göstericilerin tedavi amaçlı en yakın hastaneye nakledildiklerini belirtti.

Basra muhafazasının dün, Basra şehrinin ortasında yer alan ticari kavşakta İran’a bağlı silahlı milisler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sağlıkçı ve sivil aktivist olan ve Ümmü Cennat ismiyle tanınan Cenan Eş-Şehmani’nin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve biri Fatma Ali adlı sağlıkçı ve sivil aktivist olmak üzere 5 göstericinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Doğusundaki Silahlı Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Kemaliye mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde, şehrin ortasında yer alan Muhammed Kasım yolunda barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve bazılarının da yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra ve Zi Kar Muhafazalarında 3 Farklı Olay: 3 Ölü 3 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 gencin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin güneyinde meydana gelen aşiret kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı, öte yandan Nasiriye şehrinin batısında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden bir kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Basra muhafazasında yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan Endülüs mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir gencin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin güneyinde yer alan El-Fadliye mıntıkasında dün akşam saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahlı kavga sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Şeybani kavşağında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından belirtildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırıların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde güvenliği sağladıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatlarını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği: “Güvenlik Güçleri 2 Sağlıkçıyı Tutukladı”

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamasında Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Muhammed Kasım Köprüsünde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin 2 sağlıkçıyı tutukladıklarını vurguladı.

Haber ajansları Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi ali El-Beyati’nin şu sözlerine yer verdi: “Muhammed Kasım Köprüsünde 2 sağlıkçı güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde tutuklandı. Güvenlik güçlerinin bu sağlıkçıları serbest bırakıp bırakmadığı noktasında bir bilgiye sahip değiliz.”

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi ali El-Beyati sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası kanun, devletler arası savaşlarda bile yardım ekiplerine ve sağlık kadrolarına özel bir koruma güvencesi sağlar. Onlara saldırmak veya tutuklamak mümkün değildir. Bu sağlıkçıları tutuklayan güvenlik güçlerinin hangi hukukla hangi örfle hareket ettiklerini bilmiyorum”

Öte yandan aktivistler tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda Muhammed Kasım Köprüsünde gösterilere katılan bir sağlıkçının tutuklandığı görülmektedir.

3 aydan fazla bir süredir hükümet karşıtı barışçıl gösteriler devam etmesine rağmen göstericilerin yasal isteklerine siyasi tabakanın kayıtsız kalması ve bir cevap vermemelerini protesto etmek için Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında göstericiler bazı ana yolları ve köprüleri 3 gündür ellerinde tutmaya devam etmektedirler.

Kerkük Şehrinde Bir Polis Görev Esnasında İntihar Etti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneydoğusunda bir polisin görev esnasında, bugün sabah saatlerinde silahıyla intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneydoğusunda yer alan Taze nahiyesi kapsamında bir polis görev esnasında bugün sabah saatlerinde silahıyla intihar etti.

Irak’ta intihar vakalarının 2003 Amerika işgalinden sonra arttığı ve işgal öncesinde Irak’ta böyle bir problemle karşılaşılmadığı biliniyor. Uzmanlar gençler arasında intiharın artması problemine yaşam standartlarının düşmesi, işsizlik, reform ümitlerinin yitirilmesi, eğitim zayıflığı, hükümet ihmali sonucunda cehaletin artması, Milli Eğitim Bakanlığında yolsuzluğun artması gibi sorunları sebep gösteriyor.

Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi: “Ocak Ayının Başından İtibaren Göstericilerden 231 Ölü veya Yaralı Var”

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi 2020 Ocak ayının başından geçtiğimiz Pazartesi gününe dek Irak’ta barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilerden kaç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını açıkladı.

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada 01 Ocak’tan 20 Ocak’a kadar olan süre zarfından güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden göstericinin 40, yaralananların ise 191 olduğu açıklanırken Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında kayıp olan aktivistlerin sayısının 88’e ulaştığı ifade edildi.

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Bu veriler, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve İran’a bağlı mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla karşılık verdiği yeni bir gerginliğe tanık olunan son üç günde hayatını kaybedenleri ve yaralananları kapsamamaktadır. Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi, Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında Ekim ayının başında başladığından beri hükümet karşıtı halk gösterilerinde hayatını kaybeden göstericilerin 699, yaralananların ise 25 bin olarak kayıt altına almıştır.”

Halk hareketine katılanların, Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında yer alan şehirlerinde üniversiteleri, okulları, hükümet kurumlarını ve ana yolları kapatarak protestolarını tırmandırmaya başladıkları biliniyor. Bunun nedeni, hükümete tanınan sürenin son bulması ve göstericilerin yasal isteklerine cevap verilmemesidir. Göstericilerin isteklerinin başında yeni hükümetin kurulması için şeffaf bağımsız bir adayın teklif edilmesi, göstericileri ve aktivistlerin öldüren katillerin adalet karşısına çıkartılması gelmektedir.

HEYET Net

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