Irak’ın Gündeminden (24.01.2020)

Irak Demokrasi Endeksinde 167. Ülke İçinde 118. Sırada Yer Aldı

The Economist dergisinin, 2019 Demokrasi Endeksi Raporu’nda Irak, 167 ülke arasında 118. sırada yer aldı.

Ünlü dergi The Economist, 2019 Demokrasi Endeksi Raporu’nu açıkladı. Toplamda 167 ülkenin verilerinin değerlendirildiği raporda, seçim süreci, çoğulculuk, hükümetin işleyişi, siyasi katılım, demokratik siyasi kültür ile sivil özgürlüklerle ilgili kriterler özellikle göz önünde bulunduruldu. 2019 Demokrasi Endeksi Raporu’nda Irak, 167 ülke arasında 118. sırada yer aldı.

The Economist, 2019 Demokrasi Endeksi Raporu’nda Arap devletlerinde en demokratik ülkeler 53. sırasıyla Tunus, 96. sırasıyla Fas, 106. sırasıyla Lübnan, 113. sırasıyla Cezayir, 114. sırasıyla Kuveyt olarak belirlendi.

Diğer Arap ülkelerin sırası ise şöyle Filistin 117, Katar 128, Mısır ve Umman 137, Birleşik Arap Emirliği 145, Sudan 147, Bahreyn 149, Libya 156, Yemen 158, Suudi Arabistan 159, Suriye 164.

The Economist Dergisi’nin kardeş kuruluşu “The Economist Intelligence Unit” (EIU) tarafından yapılan ve ülkelere 10 üzerinden puanların verildiği araştırmaya göre, Norveç (9,87), İzlanda (9,58), İsveç (9,39), Yeni Zelanda (9,26) ve Finlandiya (9,25) ilk beş sıra içinde yer aldı. Son 5 sıra içinde ise Çad (1,61), Suriye (1,43), Orta Afrika Cumhuriyeti (1,32), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (1,13) ve Kuzey Kore (1,08) yer aldı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2019 Yolsuzluk Algı Endeksinde Irak 162. Sırada

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre Irak, geçen yıla göre 162’nci sıraya düştü. Endeksin ilk sıralarında ise Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya yer alıyor.

2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin ilk üç sırasında 87’şer puan alan Danimarka ve Yeni Zelanda ile 86 puan alan Finlandiya bulunuyor. Endeksin son sıralarında ise 9 puanla Somali, 12 puan ile Güney Sudan ve 13 puan ile Suriye yer alıyor. Yayınlanan açıklamada Irak 180 devlet arasında 162’nci sırada, Arap devletleri arasında ise 6’ncı sırada yer alıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre en çok yolsuzluğun işlendiği devletler, Somali, Güney Sudan, Suriye, Yemen, Venezuela, Sudan, Ekvator Ginesi, Afganistan, Kuzey Kore.

Yolsuzluk Algı Endeksi, uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş insanlarının kamu kesimindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtıyor. En az üç uluslararası kurumun yürüttüğü araştırmanın bulgularına dayanarak hazırlanan endekste, 0 puan yolsuzluk algısının yüksekliğine, 100 puan ise yolsuzluk algısının düşüklüğüne işaret ediyor. Endeks, 1995 yılından beri her sene yayınlanıyor.

The Economist dergisinin, 2019 Demokrasi Endeksi Raporu’nda Irak, 167 ülke arasında 118. sırada yer aldı.

Kerkük Şehrinde Çıkan Yangında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinde bir evde bugün akşam saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda 2 çocuğun hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Sivil Savunma Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre Kerkük şehrinde bugün akşam saatlerinde bir evde yangın meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği ve ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edilirken sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale ederek daha fazla büyümesine engel oldukları gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden çocukların cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kaynaklar, yangının hangi nedenden çıktığını araştırmak için uzmanların olay yerine geldiklerini ve ev babasından alınan bilgiye göre çocukların annesinin o anda evde olmadığı ekmek yapmak için evin bahçesine indiğini açıkladı.

HEYET Net

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