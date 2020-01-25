Irak’ın Gündeminden (25.01.2020)

Uluslararası Af Örgütü: Gösterilerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 600’ün Üstüne Çıktı

Uluslararası Af Örgütü dün yayınladığı açıklamasında Irak hükümetini hedef alarak Başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney muhafazalarında yer alan şehirlerde düzenlenen gösterilere katılan protestocuları öldürmekle, onlara karşı insan hakları ihlalleri işlemekle suçladı. Son 12 saat içerisinde göstericilerden 12 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü gösteriler başlayalı beri toplamda 600’den fazla göstericinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Görgü tanıklarının açıklamalarına ve elde edilen videolara dayanarak hazırladığı raporunda Uluslararası Af Örgütü, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin Başkent Bağdat ve Irak’ın güney şehirlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere karşı öldürücü şiddet kampanyası başlattıklarını vurguladı. Uluslararası Af Örgütü bu bağlamda şunları söyledi: “Devam eden korkutma, tutuklama ve işkence politikaları kapsamında hükümetin ortak kuvvetlerinin göstericilere karşı gerçek mermi ve öldürücü bombalar kullandıkları tespit edilmiştir.”

Uluslararası Af Örgütü yayınladığı raporunda geçtiğimiz Ekim ayının başında başlayan gösterilerde bugüne dek hayatını kaybedenlerin sayısının 600’den fazla olduğuna dikkat çektikten sonra son 12 saat içerisinde 12 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Gösterilerde yaşanan son gerginliklerin, hükümetin olayların durulması için hiçbir adım atmamaya niyetliği olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü yayınladığı raporunda kasıtlı bir şekilde öldürme, işkence ve baskı gibi öfkeli stilin bir an önce durdurulmasını talep ettiği gibi yetkililere seslenerek şiddetin frenlenmesini, yetkililerin insan hakları ihlallerinden uzak durmalarını, katillerin adalet karşısına çıkartılmalarını, zarara uğrayanların ve ailelerinin tazminatlarının sağlanmalarını talep etti.

Halk hareketine katılanların, Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında yer alan şehirlerinde üniversiteleri, okulları, hükümet kurumlarını ve ana yolları kapatarak protestolarını tırmandırmaya başladıkları biliniyor. Bunun nedeni, hükümete tanınan sürenin son bulması ve göstericilerin yasal isteklerine cevap verilmemesidir. Göstericilerin isteklerinin başında yeni hükümetin kurulması için şeffaf bağımsız bir adayın teklif edilmesi, göstericileri ve aktivistlerin öldüren katillerin adalet karşısına çıkartılması gelmektedir.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat ve Zi kar Muhafazalarında Silahlı Saldırı: 2 Ölü 2 Yaralı

Başkent Bağdat’ın batısında dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Zi Kar muhafazasının merkezi Nasiriye şehrinin ortasında milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 doktorun yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamında silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından dün akşam saatlerinde bir sivil araca silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara operasyon düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında motosiklet kullanan milislerin iki doktora silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 doktorun da yaralandığı ve olay yerine gelen ambulans araçları tarafından tedavi amaçlı en yakın hastaneye nakledildikleri kaynaklar tarafından açıklandı.

Başkent Bağdat’taki Gösterilere Müdahale: 2 Ölü 25 Yaralı

Başkent Bağdat’ta dün düzenlenen protestolara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken Necef ve Kerbela’daki halk gösterilerinde gerginliğin tırmandığı gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları ve tıbbi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Muhammed Kasım yolunda barışçıl göstericileri dağıtmak için hükümete bağlı güvenlik güçlerinin dün gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 2 kişinin hayatını kaybetti ve 25 kişinin yaralandı.

Öte yandan Necef muhafazasının ortasında yer alan Nakib mahallesindeki gösterilerde hükümet kuvvetlerinin tüm baskılarına ve söz konusu mahalleye çıkan tüm yolları kapatmasına rağmen gerginlik tırmandı.

Yine Kerbela muhafazasında düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Göstericilerden bazılarının güvenlik güçleri tarafından göz altına alındığı aktarılırken göstericilerin ateşe verdikleri lastiklerle bazı ana caddeleri kapattıkları bildirildi.

Kerbela muhafazasında göstericilerin İskan, Belediye, Senatir, Daribe, Ramazan, Daribe Köprüsü yollarını kapattıkları belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü’nün dün yayınladığı açıklamasında Irak hükümetini hedef alarak Başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney muhafazalarında yer alan şehirlerde düzenlenen gösterilere katılan protestocuları öldürmekle, onlara karşı insan hakları ihlalleri işlemekle suçladığı biliniyor. Son 12 saat içerisinde göstericilerden 12 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü gösteriler başlayalı beri toplamda 600’den fazla göstericinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Başkent Bağdat’ta 2 Farklı Olay: 1 Ölü 2 Yaralı

Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında dün akşam saatlerinde meydana gelen kavga sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ta bir adamın eşini öldürdüğü gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan Eş-Şale mıntıkası kapsamında dün akşam saatlerinde kavga meydana geldi. Silahın da kullanıldığı kavga sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ta yer alan Şüheda Seyyide mıntıkasında bir adamın eşini öldürdüğü belirtildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin güvenliği sağladıktan sonra olaylar hakkına soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde şehrin batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamında silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından bir sivil araca silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 sivilin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ta resmi olmayan bir kurumda görevli 3 Fransız 1 Iraklının kayıp olduğu gelen bilgiler arasında.

Pentagon: 34 askere travmatik beyin hasarı teşhisi kondu

Amerika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Enbar muhafazasındaki Aynu’l Esed askeri üssüne son zamanlarda yapılan füze saldırıları sonucunda Amerikalı kuvvetlerden 34 kişide travmatik beyin hasarı teşhisi konduğu belirtildi. Tamim muhafazasında yer alan Kerkük şehrindeki K1 askeri üssüne takviye kuvvet gönderildiği belirtildi.

Amerika Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı basın açıklamasında Irak’ın batısında yer alan Aynu’l Esed askeri üssünde Amerikalı kuvvetlere İran’ın füze saldırıları sonucunda 34 Amerikalı askerde travmatik beyin hasarı teşhisi konduğunu belirtti.

Amerikalı kuvvetlerde meydana gelen bu rahatsızlık hakkında ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında travmatik rahatsızlıkları, bedeni yaralanmalar gibi tehlikeli kabul etmediklerini açıklamıştı.

Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere Davos’ta bulunan Trump Amerikalı askerlerin yaralanmadığı noktasında açıklama yapması istenince şunları söyledi: “Onların baş ağrısı ve birkaç başka şeyleri olduğunu duydum, ama bunun çok ciddi olmadığını bildirebilirim. Gördüğüm diğer yaralanmalara göre çok ciddi yaralanmalar olduğunu düşünmüyorum. Ben bacakları ve kolları olmayan insanlar gördüm.”

Öte yandan Tamim muhafazasında yer alan Kerkük şehrindeki K1 askeri üssüne takviye kuvvet gönderildiği belirtildi.

Başkent Bağdat’ta Gösterilere Müdahale: En Az 20 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’ndaki hükümet karşıtı barışçıl gösterilere güvenlik güçlerinin ve milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda onlarca göstericinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’ndaki gösterileri kuvvetler dağıtmak için meydana girmeye çalışan güvenlik güçlerinin El-Halani Meydanı ve Sinek Köprüsündeki göstericilere müdahale etmesi sonucunda en az 20 gösteri yaralandı.

Sinek Köprüsüne saldıran güvenlik güçlerinin El-Halani Meydanı yönündeki Sadun tüneli yakınlarındaki göstericilere ait çadırı ateşe verdiği, Tahrir Meydanı’na ulaşabilmek için bazı noktaları kaldırdıkları ifade edildi.

Yine Basra şehrindeki gösteri alanlarına güvenlik güçlerinin saldırdığı, göstericilere ait çadırı ateşe verdiği ve bazı göstericileri tutukladığı ifade edildi.

Öte yandan Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrindeki El-Habubi Meydanındaki bazı yolların göstericiler tarafından kapatıldığı, Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrindeki uluslararası yolun da göstericiler tarafından kapatıldığı açıklandı.

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Muhammed Kasım yolunda barışçıl göstericileri dağıtmak için hükümete bağlı güvenlik güçlerinin dün gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı biliniyor.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

HEYET Net

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