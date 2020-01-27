Irak’ın Gündeminden (27.01.2020)

Nasiriye Şehrinde Göstericilere Müdahaleler Devam Ediyor

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında dün sabah saatlerinde hükümet kuvvetleri ile hükümet karşıtı protestocular arasında meydana gelen çatışmalar sonucunda göstericilerden bazılarının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Behv kavşağında dün sabah saatlerinde hükümet karşıtı protestocular ile hükümetin güvenlik güçleri arasında çatışma meydana geldi. Söz konusu çatışma sonucunda göstericilerden bazılarının yaralandığı ve yaralananların sağlık ekiplerinin yanlarına götürüldüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Behv kavşağı ile Kisara köprüsü arasındaki göstericilere müdahaleler devam ediyor. Güvenlik güçleri göstericileri gösteri alanına uzaklaştırmaya çalışıyor.

Güvenlik Güçlerinden El-Vesbe Meydanına Müdahale: 13 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Vesbe Meydanı yakınlarında dün sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda yaralanmaların söz konusu olduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Vesbe Meydanındaki göstericilere dün sabah saatlerinde güvenlik güçleri belirli aralıklarla göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Söz konusu müdahaleler sonucunda göstericilerden 13 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, Başkent Bağdat gösterilerinin merkezi olan Tahrir Meydanı’nın üniversite öğrencilerinin katılımıyla büyük yürüyüşlere tanık olduğunu açıkladı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

“Göstericiler Hakkında İşlenen Suçlara Hükümet Ortaktır”

Milletvekili Ahmed El-Ceburi dün yaptığı açıklamasında göstericilerin güvenlik güçlerindeki bazı kişiler tarafından öldürülmesinde sessiz kalması nedeniyle bu durum hükümeti göstericilere karşı işlenen suçlara doğrudan ya da dolaylı olarak ortak kılmaktadır, ifadelerini kullandı. Aynı şekilde gösteri alanlarındaki göstericilere baskı uygulanırken ortaya çıkan suçlara veya göstericileri ve aktivistleri kaçıran veya öldüren diğer kesimlere ortak kılmaktadır, açıklamasında bulundu.

Haber ajanslarının Ahmed El-Ceburi’ye dayandırdığı bilgiye göre Yüksek Yargı ve Genel Savcılık soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti. Aynı şekilde bu durumdan İsyanla Mücadele kuvvetleri suçlandı. Bu kuvvetler İçişleri Bakanlığına bağlı ise Genel Savcılığın İçişleri Bakanını suçlaması ve hakkında dava açması gerekmektedir.

Ahmed El-Ceburi sözlerini şöyle sürdürdü: “Zaman aşımına uğraması suçların düşmesi anlamına gelmez. Önünde sonunda suçlular adalet karşısına çıkartılacak ve adil cezalara maruz kalacaklardır. Gösterilerin bitmesi onlara bir fayda sağlamayacaktır. Gösteriler istekler gerçekleşinceye kadar devam edecektir.”

Birleşmiş Milletleri İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden Açıklama

Birleşmiş Milletleri İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamasında son birkaç gündür halk hareketinde gerginliğin tırmanmasıyla Başkent Bağdat, Zi Kar ve Basra muhafazalarında yapılan müdahaleler sonucunda göstericilerden 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 230 kişinin yaralandığını ve 90 kişinin tutuklandığını belirtti.

Birleşmiş Milletleri İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda devam eden gösterileri gözlemlemeye devam ediyoruz. Açık bir insan hakları ihlali sayılan insanların hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan son olayları üzüntü ve endişe ile takip etmekteyiz.”

Birleşmiş Milletleri İnsan Hakları Yüksek Komiserliği açıklamasında şöyle devam etti: “9’u Başkent Bağdat ve 3’ü Zi Kar muhafazasından olmak üzere 12 göstericinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Göstericilerden yaralananların sayısı ise 230’a ulaştı. Bunların 118’i Başkent Bağdat’tan, 78’i Zi Kar muhafazasından, 34’ü Basra muhafazasından. Bağdat ve Basra muhafazalarından 90 kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.”

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de yayınladığı açıklamasında ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakları güvencesine dikkat çektikten sonra tüm tarafları orantısız güç kullanmamaya, karşılık şiddetten uzak durmaya, mülkiyetleri korumak için karşılıklı yardımlaşmaya, gösterileri barışçıl konumundan saptıracak unsurlardan uzak durmaya çağırdığı gibi hükümeti, barışçıl göstericilerin taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermesine davet etti.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat ve Vasit Muhafazasında İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir polisin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Vasit muhafazasında yer alan Kut kazasında bir evde meydana gelen yangın sonucunda küçük bir bebeğin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr şehri kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Vasit muhafazasında yer alan Kut kazasında bir evde meydana gelen yangının kontrol altına alarak söndürüldüğü, yangının içinde kalan birkaç günlük bir bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan evden bir milyon değerinde altın çıkartıldığı ve ev sahibine teslim edildiği ifade edildi.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Musul Şehrindeki Enkazdan Yeni Cesetler Çıkarıldı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sağ yakasında askeri operasyon sonucunda yıkılan evlerin enkazı altında sivillere ait 10 ceset daha bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından bugün yapılan açıklamada sivil savunma ekiplerinin Musul şehrinin batısında yer alan Eş-Şehvan ve Kaliat mıntıkalarında askeri operasyon sonucunda yıkılan evlerin enkazı altında 10 ceset daha çıkartıldığı ifade edildi.

Kaynaklar, bulunan cesetlerin kalıntılarının bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa nakledildiklerini açıkladı.

Ninova muhafazasında yer alan Musul şehrinin, terörle mücadele adı altında ve uluslararası koalisyon devletlerinin hava desteğiyle hükümet kuvvetleri ve mezhepçi milisler tarafından büyük bir katliam kampanyasına maruz kaldığı biliniyor. Söz konusu askeri operasyon sonucunda şehrin altyapısının %90’ı yok oldu, bölgedeki halk tehcir edildi, binlerce insan hayatını kaybetti veya yaralandı.

Hükümet Karşıtı Barışçıl Gösterilere Orantısız Güçle Müdahaleler Devam Ediyor

Bağımsız bir başbakanın seçilmesini, Birleşmiş Milletler gözetiminde erken seçime gidilmesini, yolsuzluğa karışanların ve masum göstericilerin katillerinin adalet karşısına çıkartılmasını talep eden hükümet karşıtı protestocuları dağıtmak için hükümete bağlı güvenlik güçleri ve İran’a bağlı milisler müdahalelerine devam ediyor.

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehri bugün sabah saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve milislerinin şehirdeki gösterilerin merkezi olan El-Habubi sahasına saldırmasına ve gerçek mermilerle göstericilere müdahale ettikten sonra göstericilerin çadırını ateşe vermesine tanık oldu.

Diğer yandan söz konusu muhafazadaki El-Habubi Meydanına milislerin gerçek mermilerle müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Aktivistler, sivil araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin gösteri alanına gerçek mermi kullanarak müdahale ettiğini ve göstericilerin çadırını ateşe verdiğini açıkladı.

Zi Kar muhafazasındaki gösterilerde öne çıkan bir isim olan Ala Er-Rikabi şunları söyledi: “Protesto gösterileri, tüm vahşi uygulamalara rağmen devam edecektir. Değişim ve reform isteyen protestocuların hedef alınmasının ardında siyasi partiler ve İran’a bağlı milisler durmaktadır.”

Nasiriye şehrinin iki gün boyunca güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahaleleri sonucunda 3 göstericinin hayatını kaybetmesine ve 150 göstericinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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