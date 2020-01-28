(1414 Sayılı Açıklama) Irak’ta Devam Eden Tehlikeli Durum Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Irak’ta devam eden tehlikeli durum, hükümet kuvvetleri ile milislerin masum göstericilere karşı kullandığı baskı ve cezalandırma politikaları hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1414 Sayılı Açıklama)

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler daha önce söylediğimiz ve sık sık tekrar ettiğimiz gibi Irak’ta başarılı ve etkili bir çözüm mevcut siyaset, kuralları, sınırları ve araçlarıyla asla gerçekleşmeyeceğini vurgulamaktayız. Göstericilerin gırtlaklarından çıkan ve siyasetin lağvedilmesini isteyen sesler bu değildir.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2019 Eylül ayının başından itibaren Başkent Bağdat ve bazı muhafazalar, 2003 yılında temelleri atılan mevcut siyasi rejimi ve yolsuzluğa bulaşan bu rejimin partilerini reddeden bir gerginliğe tanık olmaktadır. Halk kitleleri zulüm ve yolsuzluğa, ekonomik ve yaşam koşullarının yozlaşmasına, Irak’ın İran rejimine bağlı hareket etmesine, ülkenin servetinin ve kaynaklarının yağmalanmasına, vatandaşların geleceğinin yok edilmesine karşı meydanlarda ve alanlarda barışçıl gösteriler düzenlemektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra yayınladığı açıklamasında halk tarafından başlatılan bu gösterileri bitirmek için Başkent Bağdat, Nasiriye ve Kerbela’da gösteri alanlarında tekrarlanan ve başarısız olan saldırılarda orantısız güç ve gerçek mermi kullanmak ve vahşi katliamlara imza atmak ile göstericilere karşı baskı ve cezalandırma şiddetinin ivme kazandığını vurguladı. Bu durumun sadece içinde bulunduğumuz ay içinde onlarca insanın hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin yaralanmasına, tutuklanmasına ve kayıplara neden olduğunun altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında sözlerine şöyle devam etti: “Son günlerde göstericilere karşı suç işleyenlerin adalet karşısına çıkartılmaması avantajıyla aktivistlere ve Iraklı yetenekli vatandaşlara yönelik suikast operasyonları korkutucu bir şekilde artış kazanmıştır. Bu durum, iktidar partilerine bağlı milislerle hükümetin arasında işbirliği olduğuna delalet etmektedir ki bundan amaç Irak’ı bitiren, bağımsızlığını ve egemenliğini elinden alan mezhep ve ırk sisteminin devam etmesi için halkın bu karşı ayaklanmasını sonlandırmaktır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınlanan açıklamanın sonunda şunları söyledi: “Iraklı halka karşı devam eden bu suç dizisinin sorumlusu, Irak’ta birbirini takip eden işgalci hükümetlerin taahhüt verdiği yıkıcı politikaları uygulamak için Iraklıların masum kanını bir araç olarak kullanan hükümet, partiler ve milislerdir.”

HEYET Net

1 total views, 1 views today