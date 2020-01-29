Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Filistin meselesi hakkında “Yüzyılın Anlaşması” adlı planın duyurulması hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1415 Sayılı Açıklama) Filistin Meselesi Hakkında “Yüzyılın Anlaşması” Planının Duyurulması Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Amerika idaresi yine tüm dünyayı kışkırtacak bir yolla, işgalci Siyonistlerin çıkarları için genel olarak Filistin, özel olarak Kudüs meselesini sonlandırmak için Filistinli halk ve İslam ümmeti hakkında kararlarını ve zalim planlarını dayatmaya çalışmaktadır.

Amerika Başbakanı dün Yüzyılın Anlaşması olarak isimlendirdiği planını duyurdu. Söz konusu ilan, beklenildiği gibi ilan edene ve Siyonist oluşuma kar sağlayacak şekilde geldi. Bu bağlamda Kudüs’ün bölünmeksizin Siyonistlerin başkenti olduğu, Filistin’in yeni toprakları onlara sunulacağı ilan edildi. Filistinli halkın geri dönüş hakkı müsadere edildi, ülkenin sahibi Filistinlilere –Siyonistlerin belki bir zaman hakimiyet kurmasına imkan sağlayacak- birbiriyle bağlantısı kopuk, tüneller ve köprülerle birbirine bağlı şehirler verildi.

Anlaşma aynı zamanda uygulanması ve gerçekleşmesi imkansız şartlar ve kararla içermektedir. Filistinlilere daha ağır yükümlülükler verilirken Siyonistlere daha hafif yükümlülükler verilmiştir.

Donald Trump sadece bu anlaşmayla yetinmedi. Savaş ve işgale maruz kalınma esnasında ülkeyi savunmaya çağıran, Kudüs ve Filistin için savunma bedelini ödemeyi ve 1948 savaşı sorumluluğunu taşımayı isteyen tüm gelenek, örf ve kanunları ihlal etti.

Daha önce çizilen hedeflerin birçoğunu gerçekleştirmek için Filistinli halka ve tüm İslam dünyasına dayatılması amaçlanan bu anlaşma, Arap ve İslam dünyasının parçalanmışlığından faydalanmaktadır. Bu anlaşmanın ilanından sonra Netenyahu buna sevindi ve ek yerleşim yerlerini oluşumlarına dahil etmekle, Ürdün vadisini ve diğer mıntıkaları ilhak etmekle tehdit etti. İslam ümmeti ile Filistin ve Kudüs gaspçıları arasındaki çatışmanın bu yeni aşaması, bu gaspçılar ile onları destekleyenlerin barış istemediklerini, topraklar sadece kendilerine ait olsun diye Filistin’i asli halkından boşaltıp tehcir etmek için çabaladıklarını açık bir şekilde göstermektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler bu anlaşmayı mutlak anlamda reddettiğimizi, Filistinli halka destek verdiğimizi, tehlikeli planlar karşısında onların yanında yer aldığımızı vurguluyor, tüm kardeşlerimize bunun karşısında durmak, mümkün bütün araçlarla bunu başarısız kılmak için tek saf olmaya, birlik sağlamaya davet ediyoruz.

Genel Sekreterlik

4 Cemaziyelahira 1441

29 Ocak 2020

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