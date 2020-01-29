Irak Müslüman Alimler Heyeti: “Yüzyılın Anlaşması İslam ve Arap Dünyasının Parçalanmışlığından Faydalanmaktadır”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği “Amerika idaresi yine tüm dünyayı kışkırtacak bir yolla, işgalci Siyonistlerin çıkarları için genel olarak Filistin, özel olarak Kudüs meselesini sonlandırmak için Filistinli halk ve İslam ümmeti hakkında kararlarını ve zalim planlarını dayatmaya çalışmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Amerika Başbakanı dün Yüzyılın Anlaşması olarak isimlendirdiği planını duyurdu. Söz konusu ilan, beklenildiği gibi ilan edene ve Siyonist oluşuma kar sağlayacak şekilde geldi. Bu bağlamda Kudüs’ün bölünmeksizin Siyonistlerin başkenti olduğu, Filistin’in yeni toprakları onlara sunulacağı ilan edildi. Filistinli halkın geri dönüş hakkı müsadere edildi, ülkenin sahibi Filistinlilere –Siyonistlerin belki bir zaman hakimiyet kurmasına imkan sağlayacak- birbiriyle bağlantısı kopuk, tüneller ve köprülerle birbirine bağlı şehirler verildi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada anlaşmanın aynı zamanda uygulanması ve gerçekleşmesi imkansız şartlar ve kararla içerdiğine dikkat çekilerek Filistinlilere daha ağır yükümlülükler verilirken Siyonistlere daha hafif yükümlülükler verildiğine vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Donald Trump sadece bu anlaşmayla yetinmedi. Savaş ve işgale maruz kalınma esnasında ülkeyi savunmaya çağıran, Kudüs ve Filistin için savunma bedelini ödemeyi ve 1948 savaşı sorumluluğunu taşımayı isteyen tüm gelenek, örf ve kanunları ihlal etti.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra daha önce çizilen hedeflerin birçoğunu gerçekleştirmek için Filistinli halka ve tüm İslam dünyasına dayatılması amaçlanan bu anlaşmanın, Arap ve İslam dünyasının parçalanmışlığından faydalandığına dikkat çekti. Bu anlaşmanın ilanından sonra Netenyahu’nun sevindiğine ve ek yerleşim yerlerini oluşumlarına dahil etmekle, Ürdün vadisini ve diğer mıntıkaları ilhak etmekle tehdit ettiğine vurgu yaptı. İslam ümmeti ile Filistin ve Kudüs gaspçıları arasındaki çatışmanın bu yeni aşamasının, bu gaspçılar ile onları destekleyenlerin barış istemediklerini, topraklar sadece kendilerine ait olsun diye Filistin’i asli halkından boşaltıp tehcir etmek için çabaladıklarını açık bir şekilde gösterdiğinin altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler bu anlaşmayı mutlak anlamda reddettiğimizi, Filistinli halka destek verdiğimizi, tehlikeli planlar karşısında onların yanında yer aldığımızı vurguluyor, tüm kardeşlerimize bunun karşısında durmak, mümkün bütün araçlarla bunu başarısız kılmak için tek saf olmaya, birlik sağlamaya davet ediyoruz.”

HEYET Net

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