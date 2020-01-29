Irak’ın Gündeminden (29.01.2020)

Güvenlik Güçlerinden Diyala Muhafazasında Eş Zamanlı Operasyon: 16 Vatandaş Tutuklandı

Diyala muhafazasından yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 16 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Diyala muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 16 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’ta Gösterilere Müdahale: 8 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında hükümete bağlı güvenlik güçlerinin dün ikindi saatlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 8 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynaklarının dün yaptığı açıklamasına göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanındaki göstericilere hükümete bağlı güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 8 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Divaniye Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Divaniye şehrinin doğusunda yer alan Zeytun mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyindeki Silahlı Saldırıda Emekli Subay Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir emekli subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Ed-Dore mıntıkasındaki Cemiyat mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir emekli subayın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Başkent Bağdat’ta Üniversite Hocasına Silahlı Saldırı

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün öğle saatlerinde yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir üniversite hocasının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre El-Mustansariye Üniversitesi Eğitim Fakültesinde İnsan Hakları Profesörü olan Dr. Muhammed Kureyşi Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan El-Bunuk mıntıkasında bugün öğle saatlerinde evinden çıktığı esnada yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldı. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Dr. Muhammed El-Kureyşi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın bugün aynı şekilde şehrin kuzeyinde yer alan Ed-Dore mıntıkasındaki Cemiyat mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir emekli subayın olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Vasit Muhafazasında Göstericilere Müdahale: 13 Kişi Yaralandı

Vasit muhafazasının merkezi olan Kut şehrinde dün sabah saatlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalesi sonucunda protestoculardan 13 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Kut şehrinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 13 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Vasit Muhafazasında Göstericilere Müdahaleler Devam Ediyor

Vasit muhafazasının merkezi olan Kut şehrindeki göstericiler ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmada güvenlik kuvvetlerinin ateşi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Vasit Polis Komutanlığı yakınlarında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında devam eden çatışmalarda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı ifade edildi. Söz konusu yaralıların ambulans araçlarıyla en yakın hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz birkaç içinde düzenlenen gösterilerde tutuklanan bazı göstericilerin serbest bırakılması için Vasit Polis Komutanlığı yakınında büyük halk gösterileri düzenlendiği biliniyor.

Musul Şehrinin Batısındaki Patlamada 2 Sivil Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Er-Rifai mıntıkasında bir aracın altına tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Nasiriye Şehrinin Ortasındaki Nehre Düşen Göstericinin Cesedi Çıkartıldı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan bir nehirde boğularak hayatını kaybeden bir göstericinin cesedinin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Hulv nehrine dün akşam saatlerinde düşen bir göstericinin cesedi dalgıçlar tarafından yarım saat süren bir araştırma sonrasında çıkartıldı.

Kaynaklar, çıkartılan cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladı.

Kerbela Muhafazasında Göstericiler Yüzleri Maskeli Kişiler Tarafından Hedef Alındı

İnsan Hakları Komiserliği üyesi, Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinin ortasında göstericilere yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığını vurguladı. Öte yandan Vasit muhafazasında yaralanan bir göstericinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haber ajansları İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali El-Beyati’nin şu sözlerine yer verdi: “Yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu bir araç, Kerbela şehrinin ortasında yer alan Rüknü’s Sultan Lokantası yakınlarında Daribe caddesindeki göstericilere ateş açtı. Göstericiler gösteri alanlarının görülmesine ve silahlılar tarafından hedef alınmasına engel olmak için yüksek noktalar kurmuşlardı.”

Öte yandan geçtiğimiz birkaç içinde düzenlenen gösterilerde tutuklanan bazı göstericilerin serbest bırakılmasını talep etmek için Vasit Polis Komutanlığı düzenlene büyük halk gösterilerine güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalesi sonucunda yaralanan Ammar Beşar adlı bir göstericinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Vasit muhafazasının merkezi olan Kut şehrindeki göstericiler ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmada güvenlik kuvvetlerinin ateşi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Kut Şehrinin Güneyinde Kaza: 1 Ölü 3 Yaralı

Vasit muhafazasının merkezi olan Kut şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kut şehrinin güneyinde Vasit muhafazasının Zi Kar muhafazasına bağlayan ana yolda dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala Muhafazası ve Başkent Bağdat’ta 2 Ayrı Silahlı Saldırı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırı sonucunda bir ordu askerinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın güneyinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir askerin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Behrez nahiyesi çevresinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldrıganı yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Ed-Dore mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda bir askerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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