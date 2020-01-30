Irak’ın Gündeminden (30.01.2020)

İnsan Hakları Komiserliği Göstericilere Karşı 121 Suikast ve Kaçırma Hali Tespit Etti

İnsan Hakları Komiserliği dün yaptığı açıklamasında Irak’ta devam eden barışçıl gösterilere katılan vatandaşlardan 121 kişinin ya suikasta uğradığını ya da kaçırıldığını vurguladıktan sonra hükümetten ve güvenlik güçlerinden göstericileri ve gazetecileri korumak için önlem alınmasını talep etti.

Haber ajansları İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Fazıl El-Garavi’nin şu sözlerine yer verdi: “Göstericilerin kaçırılması, suikasta uğraması veya saldırıya maruz kalmaları açık bir insan hakları ihlali ve ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hürriyeti kısıtlaması sayılmaktadır. İnsan Hakları Komiserliği, gösteriler başladığından beri göstericilere yönelik 49 suikast, 72 kaçırılma olayı tespit etti.”

İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Fazıl El-Garavi sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan Hakları Komiserliğinin gözlem ekibi, gazetecilere yönelik darp, ölümle tehdit, kanallara saldırı, ekipmanlarının parçalanması, 4 aydan fazladır devam eden gösteriler hususunda gazetecilerine işlerine engel olunması gibi 50 ihlal tespit etti.”

İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamanın sonunda Fazıl El-Garavi hükümeti ve güvenlik güçlerini, göstericileri ve gazetecileri, onların hayatlarını korumak için önlem almaya, göstericilerin ağızlarını kapatmaya çalışan silahlı kesimlerin peşine düşmeye, onları adalet karşısına çıkartmaya, göstericilerin, gazetecilerin ve aktivistlerin hayatlarını tehdit eden tehlikelerden uzak durarak fikir özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü güçlendirmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler: Irak Hükümeti Tutukluların Mahkemelerinde İnsan Hakları İhlali İşliyor

Birleşmiş Milletler, 1,5 yıldan beri IŞİD üyeliği şüphesinden dolayı hapishanelerde tutulan yüzlerce kişinin mahkemesinde adalet ihlali işlemekle Irak hükümetini suçladı.

Haber ajansları Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Fonu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisinin ortak yayınladığı raporundan şunları aktardı: “Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Fonu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, 2018 Mayıs’ın başından geçtiğimiz Ekim ayının 31’ine kadar dava edilen şahısların mahkemelerinde 794 dosyayı bağımsız olarak takip etti.”

Söz konusu raporda daha sonra şöyle denildi: “Birçok ihlale tanık olunan mahkemelere götürülen şahıslara karşı yargı işlemleri, hiçbir etkisi olmayan kanuni temsil gölgesinde büyük adaletsizliklere sürüklemektedir. Ayrıca kanıt sunmak için sınırlı imkanlar söz konusudur. Kurulan mahkemeler, büyük bir insan hakları ihlali olan işkenceler altında zorla alınan ifadelere dayanmaktadır.”

Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Fonu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisinin ortak yayınladığı raporunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in şu sözlerine yer verildi: “Önemli olan mağdurların adaletin tahakkuk ettiğini görmesi, suçlananların adil mahkemelerde doğrudan faydalanabilmesidir. Bu ölçülerin kesin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.”

Söz konusu yayınlanan raporun sonunda Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Fonu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, uluslararası kanunla uyum içinde olan adil işlemleri güçlendirme hedefiyle hükümlerini yayınlamasını ve mahkemelerin kararlarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmesini yargı organından talep etti.

Ninova ve Diyala Muhafazalarında Biri Subay 3 Ceset Bulundu

Diyala ve Ninova muhafazalarında yer alan iki ayrı mıntıkada biri subay olmak üzere 3 cesedin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin kuzeybatısında yer alan Sincar kazası kapsamındaki Dukuri köyünde, Sincar Koruma Kuvvetlerinde görev yapan bir subayın cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu bulunan cesette kurşun izlerine rastlandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan yine güvenlik kaynakları tarafından yapılan benzer açıklamada Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda İmam Ali bin Abdillah kavşağındaki Su Projesi yakınlarında 2 çocuğun cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu aktarıldı.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Diyala muhafazasının önceki gün, Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Behrez nahiyesi çevresinde kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Arap Birliği: “Yabancı Güçlerin Müdahalesi Sebebiyle Irak’taki Olaylar Endişe Vericidir”

Uluslararası Arap Birliği “Irak’taki olaylar, göstericilere karşı iç barışı tehdit eden şiddet olaylarının artması gölgesinde endişe vermektedir. Harici güçlerin Irak’ın içişlerine müdahalesi, ülkeyi daha önce görülmemiş bir kutuplaşmaya sevk etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu’l Gayt şunları söyledi: “Şiddetin kullanılması, krizden çıkmayı asla temsil etmeyecektir. Hükümetin ülkenin daha kötü seviyelere ulaşmasına engel olarak yakılan bu fitili söndürmesini ümit etmekteyiz.”

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu’l Gayt sözlerini şöyle sürdürdü: “Harici güçlerin Irak’ın içişlerine müdahalesi, ülkeyi daha önce görülmemiş bir kutuplaşmaya sevk etmiştir. Iraklıların acılarını katlayacak şekilde bölgesel ve uluslararası hesapların görüldüğü bir arenaya dönüştürmüştür. Iraklılar ülkelerinin hesapların görüldüğü bir arenaya dönüşmesini istememektedirler.”

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu’l Gayt Iraklılara seslenerek Irak’ın maslahatını ön plana almalarını, diyalog ve barışçıl araçlarla siyasi krizi çözmeye gayret etmelerini talep etti.

Aynı şekilde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu’l Gayt dış güçlerin Irak’ın işlerine müdahale etmeyi durdurmasının olayların durulmasına ve siyasi bir çözüme ulaşmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda güvenlik güçlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde Bağdat-Dakuk anayolunda bir seriyeye bağlı güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda güvenlik güçlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynakla tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ta 2 Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde vücudunda bıçak izlerine rastlanan kimliği belirsiz bir cesedin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın ortasında düzenlenen el bombalı saldırı sonucunda biri subay 2 güvenlik kuvvetinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Eş-Şab mıntıkasında boş bir araziye terk edilen kimliği belirsiz bir adamın cesedi bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu cesedin karın bölgesinden bıçaklandığı gelen bilgiler arasında.

Diğer yandan Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Bağdat Belediye binası yakınlarında bugün sabah saatlerinde güvenlik güçlerine el bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Söz konusu saldırı sonucunda biri subay 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat ve Kerbela’da Göstericilerle Güvenlik Güçleri Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor

Nasiriye mühletinin son bulmasının ardından Başkent Bağdat’ın merkezindeki El-Vesbe Meydanı göstericileri ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalar ve tırmandırıcı protestoların devam ettiği bazı gazeteciler tarafından açıklandı.

Haber ajansları ismini vermek istemeyen bir gazetecinin şu sözlerine yer verdi: “Mezkur bölge, sivil binaları, ticari iş yerlerini, merkez bankasını, ticaret odasını ve altın çarşısını içermektedir. Bu durum genel ve özel mallara karşı bir saldırı olacağı yönünde güvenlik güçlerinde korkulara neden olmaktadır.”

Öte yandan gazeteci ve sivil aktivist Fazıl El-Gazi dün Kerbela muhafazasında meydana gelen olaylarda göstericilerden 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede bazı hükümet kurumların kapalı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Tikrit Şehrinin Güneyinde Kaza: 1 Ölü 1 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Beled kazasına bağlı El-İshaki mıntıkasında Samarra’yı Başkent Bağdat’a bağlayan yolda bugün öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yarılıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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