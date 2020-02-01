Irak’ın Gündeminden (01.02.2020)

UNAMI: “Irak’ta Gençlerin Ölmesi ve Kan Akmaya Devam Etmesi Tahammül Edilir Gibi Değildir”

Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Fonu dün yaptığı açıklamasında Irak’taki siyasi çıkmazın aşılmasına teşvik ettikten sonra Irak’ta gençlerin hayatını kaybetmesinin ve kanın akmaya devam etmesinin tahammül edilecek gibi olmadığına vurgu yaptı. Daha sonra Iraklı yetkilileri barışçıl gösteriler düzenleyen göstericileri korumaya, katilleri ve gayri hukuki saldırılar düzenleyenleri adalet karşısına çıkartmaya davet etti.

Haber ajansları Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Fonu tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ta devam eden gösterilerde şiddet devam etmekte ve yaralanmalar artmaktadır. Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert bu siyasi donukluğu kırmak, büyük reformların gelmesi yönünde baskılar oluşturulması için daha fazla gayret gösterilmesi yönünde teşvikte bulunmaktadır. Şiddet kullanılması değerli hayatlara mal olacaktır, krizi asla çözmeyecektir.”

Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Fonu tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Gençlerin hayatlarını kaybetmesi ve her gün kan dökülmesi tahammül edilecek gibi değildir. Ekim ayının başından beri devam eden gösterilerde en az 467 gösterici hayatını kaybetmiş ve 15 binden fazla kişi yaralanmıştır. Son zamanlarda güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi kullanma oranı artmıştır. Öte yandan kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilere yönelik silahlı saldırıları fazlalaşmıştır. Göstericilerin ve insan haklarını savunanların öldürülmesi endişe vericidir. Iraklı yetkililerin barışçıl gösteriler düzenleyen göstericileri korumaları zaruridir.”

Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Fonu tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Cinayet işleyenlerin ve gayri hukuki saldırılar düzenleyenlerin adalet karşısına çıkartılması gerekmektedir. Korku ve güvensizlik zarardan başka bir şey getirmeyecektir. Birçoğu seslerini duyurmak için kurban olmuştur. Hızlı bir şekilde bir çözüm getirilmelidir. Irak bu şiddete ve siyasi ve ekonomik felçliğe tahammül edememektedir.”

Birleşmiş Milletler Irak Hükümetini Göstericilere Karşı Şiddeti Terk Etmeye Çağırdı

Birleşmiş Milletler Iraklı yetkilileri, barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara karşı şiddet kullanmayı terk etmeye, göstericilerin yasal isteklerine cevap vermeye, değişimi haykıran sesleri bastırmaksızın veya korkutmaksızın göstericilerin barışçıl gösteri hakkını ve ifade özgürlüğünü kabul etmeye çağırdı.

Haber ajansları Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın şu sözlerine yer verdi: “Göstericilere karşı orantısız güç kullanımı devam ederken ve göstericilerden yaralananların sayısı artarken hükümet yetkililerine düşen bu siyasi donukluğu yok etmek ve yeni büyük reformlar getirmektir. Orantısız güç ve gerçek mermi kullanmak, göstericilerden daha fazlasının hayatını kaybetmesine neden olacaktır ve krizi asla sonlandırmayacaktır.”

Yayınlanan açıklamada gençlerin hayatını kaybetmeye ve kan akmaya devam ettiği belirtilerek göstericilerden en az 467 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 binden fazla göstericinin yaralandığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Fonu’nun, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması sonucunda Ocak ayında göstericilerden en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 400’den fazla kişinin yaralandığını vurguladığı biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Silahlı Soygun

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bir eve dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan El-Huseyniye mıntıkasında bir eve dün gece geç saatlerde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlendi. Söz konusu soygunda soyguncuların evdeki kişileri bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı soygunun düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan soyguncuları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Bir Ceset Bulundu

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan 7 kişiden birinin cesedinin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Karah Tebeh nahiyesini Cebbara nahiyesine bağlayan yolun kenarına terk edilmiş 50 yaşlarında bir adamın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledilen cesedin ellerinin ve gözlerinin başlı olduğunu, baş ve göğüs bölgelerinden kurşunlandığını açıkladı.

Söz konusu silahlıların IŞİD örgütü olduğu tahmin ediliyor. IŞİD örgütü dün akşam saatlerinde mezkur bölgede pusu kurmuş ve aralarında öğrencilerin de olduğu 7 kişiyi kaçırmıştı.

Ramadi Şehrinin Güneydoğusunda Göçmen Çadırında Yangın Çıktı: 2 Ölü

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin güneydoğusunda bir göçmen çadırında dün sabah saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda bir çocuk ve genç kızın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Ramad şehrinin güneydoğusunda yer alan El-Habbaniye nahiyesine bağlı turizm şehrindeki bir göçmen çadırında dün sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda küçük bir çocuk ve genç bir kızın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar sivil savunma ekiplerinin ve itfaiye araçlarının mezkur bölgeye intikal ederek yangına müdahale ettiklerini ve hangi sebepten dolayı çıktığı henüz bilinmeyen yangını söndürdüklerini açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

El-Habbaniye göçmen kampının geneli Uveysat, Kaim, Cezire, Saklaviye ve Felluce bölgelerinden olan 350 göçmen aileyi barındırdığı biliniyor. Söz konusu bölgeler yıllardır İran’a bağlı Haşdi Şaabi milislerinin hakimiyeti altındadır. Hükümetin tüm vaatlerine rağmen göçmenlerin evlerine geri dönmelerine izin verilmemektedir.

Bir Aktivist Kaçırıldı, Diğer Bir Gazeteci Suikasta Maruz Kaldı

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi Mustafa El-Ulyavi adlı şair ve aktivistin Başkent Bağdat’ın ortasında Cuma günü kaçırıldığını ortaya çıkarttı.

Haber ajansları Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Cuma günü Mustafa El-Ulyani adlı aktivist, Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Cadiriye mıntıkasında Ekim devrimi koordinasyonu tarafından düzenlenen etkinlikten ayrıldıktan sonra El-Karade mıntıkasında SWAT kuvvetleri tarafından kaçırılmıştır.”

Diğer yandan İştiyak Adil adlı gazeteci Cuma günü akşam saatlerinde suikast girişimine maruz kaldığı rapor edildi.

Irak Gazetecilere Özgürlük Gözlemevi Başkanı Hadi Celumeri tarafından dün yapılan açıklamada şöyle denildi: “İştiyak Adil adlı gazeteci, Başkent Bağdat’ta evinin önünde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıya maruz kaldı. Ancak saldırıdan yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçleri bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi.”

Irak Gazetecilere Özgürlük Gözlemevi Başkanı açıklamasının sonunda gazetecileri ve basın üyelerini hedef alan cinayetler ve kaçırma suçlarını ortaya çıkarmak ve suçluları adalet karşısına çıkarmak için hükümeti daha ciddi çalışmaya çağırdı.

4 ay önce başladığından beri mevcut siyasetin lağvedilmesini, anayasanın değişmesini, Birleşmiş Milletler gözetim altında erken seçime gidilmesini, 2003 yılından beri yaygınlaşan yolsuzlukların bitirilmesini, işsizlere iş imkanlarının sağlanmasını, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini talep eden barışçıl halk gösterilerine katılan gazetecileri ve aktivistleri hedef alanların İran’a bağlı silahlı milisler oldukları herkes tarafından kabul edilmektedir.

Başkent Bağdat’taki Gösterilerde 32 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında dün akşam saatlerinde bıçak ve göz yaşartıcı gaz bombalarına maruz kalmaları neticesinde göstericilerden 32 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı yakınlarında bıçaklı saldırıya maruz kalmalarından dolayı göstericilerden 3 kişi yaralandı. Diğer yandan Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Vesbe Meydanı’nda dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalesi sonucunda göstericilerden 29 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat’ın dün, Mustafa El-Ulyani adlı aktivistin, Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Cadiriye mıntıkasında Ekim devrimi koordinasyonu tarafından düzenlenen etkinlikten ayrıldıktan sonra El-Karade mıntıkasında SWAT kuvvetleri tarafından kaçırılmasına tanık olduğu biliniyor. Yine İştiyak Adil adlı gazeteci Cuma günü akşam saatlerinde suikast girişimine maruz kaldığı gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın Batısında İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın batısında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın batısında 2 jeneratörde yangın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Şelaciye mıntıkasında iki jeneratörde yangın meydana geldiği, sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale ederek etkisiz hale getirdiği ifade edilirken ölen ya da yaralanan olmadığı ancak ağır maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Başkent Bağdat’ın dün, Mustafa El-Ulyani adlı aktivistin, Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Cadiriye mıntıkasında Ekim devrimi koordinasyonu tarafından düzenlenen etkinlikten ayrıldıktan sonra El-Karade mıntıkasında SWAT kuvvetleri tarafından kaçırılmasına tanık olduğu biliniyor.

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