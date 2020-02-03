Irak’ın Gündeminden (03.02.2020)

Hükümete Bağlı Güvenlik Güçlerinden Eş Zamanlı Operasyonlar

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri ile ordu kuvvetleri dün akşam saatlerinde Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Es-Safra mıntıkasına ve çevre mıntıkalara yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda 2 Kişi Kaçırıldı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda Cumartesi günü akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 2 kişinin kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Kufri-Zenane yolunda kimliği belirsiz kişiler tarafından güvenlik noktası oluşturuldu. Söz konusu silahlı kişilerin 2 kardeşi araçtan indirip kaçırdıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara operasyon düzenlediklerini aktardı.

Diyala muhafazasının üç gün önce Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Karah Tebeh-Cebbare yolunda 7 kişinin kaçırılmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra ve Necef Muhafazalarında 2 Ceset Bulundu

Basra ve Necef muhafazalarında dün öğle saatlerinde biri hükümet görevlisi 2 kişinin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Irak’ın güneyinde yer alan Basra şehrindeki Muhammed El-Kasım Köprüsü yakınlarında Basra Trafik Müdürlüğünde Komiserlik yapan bir görevlinin cesedi dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Diğer yandan kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Necef muhafazasında hükümete bağlı kuvvetlerin vücudunda kurşun izlerine rastlanan 30 yaşlarında bir taksi şoförünün cesedini buldukları ifade edildi.

Kaynaklar, soruşturmaların bir çetenin taksiye binip Necef’in kuzeyinde Kifl nahiyesinden El-Hurriye nahiyesine gittiklerini ve burada şoförü öldürüp taksiyi kaçırdıklarını gösterdiğini ifade etti.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Babil Muhafazasının Kuzeyinde Kaza: 2 Ölü 8 Yaralı

Babil muhafazasının kuzeyinde yer alan uluslararası otobanda dün ikindi saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Babil muhafazasının kuzeyinde yer alan uluslararası otobanda Başkent Bağdat’tan Necef muhafazasına giden bir araç dün ikindi saatlerinde takla attı. Söz konusu kaza sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve biri çocuk 8 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta yer alan muhafazaların tamamında korkunç trafik kazaları devam etmektedir. Genelde bu kazalarda vatandaşlar hayatlarını kaybetmektedir. Bunun başlıca nedeni başta dış yollar olmak üzere yolların bozuk olmasıdır. Aynı şekilde yetkililerin kazalara engel olmak için gerekli hiçbir önlem almamasıdır.

Silahlı Milislerin Varlığı 350 Göçmen Ailenin Evlerine Geri Dönmelerine Engel Oluyor

Hükümete bağlı kaynaklar, İran’a bağlı silahlı milislerin terörle mücadele adı altında askeri operasyona tanık olan bazı mıntıkalarda ve şehirlerde hakimiyet kurması göç eden bölge halkının evlerine geri dönmesini engellemekte olduğunu açıkladı.

Meclise bağlı Çalışma, Göç ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Rad Dehleki şu açıklamada bulundu: “Göçmenlerle ilişkili hükümetin ihmalinin devam etmesi, bu konuyla ilgilenen kurumların davranışları, askeri operasyondan ve milislerden kaçan 350 ailenin yıllar önce geri alınan mıntıkalara milislerin hakimiyet kurması nedeniyle geri dönmesine engel olmaktadır.”

Rad Dehleki sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümetin bu ihmali, göçmenlerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesini umursamaması, Enbar muhafazasındaki El-Habbaniye göçmen kampında 3 yaşındaki küçük bir kızın ve 18 yaşında bir genç kızın çadırlarında çıkan yangında hayatını kaybetmesinin sebebidir.”

Rad Dehleki daha sonra şunları vurguladı: “Yüzlerce aile,hükümetin sessizliği karşısında kendi topraklarına geri dönmekten alıkonulmaktadırlar. Dış cihetlere bağlı milislere esir olmalarından başka bir şey ne duyuyoruz ne de görüyoruz.”

Basra Şehrinin Ortasında Qi Card Ofisi Sahibi Gasp Edildi

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından Qi Card Ofisi sahibine saldırılarak söz konusu kişiden yüklü miktarda para alıp kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde 3 kişiden oluşan silahlı milis grup, Qi Card Ofisi sahibine saldırdıktan sonra 300 milyon dinarını gasp ederek kayıplara karıştı.

Kaynaklar, söz konusu silahlı milis grubunun Qi Card Ofisi sahibinin aracını durdurduktan ve havaya ateş açtıktan sonra onu gasp ettiklerini açıkladı. Gasp olayından sonra silahlı kişilerin kayıplara karıştığını ifade ettikten sonra olay yerine gelen güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı.

Basra muhafazasının dün, Basra şehrindeki Muhammed El-Kasım Köprüsü yakınlarında Basra Trafik Müdürlüğünde Komiserlik yapan bir görevlinin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor.

Kalaşnikof Deposunda Oynayan 3 Çocuk Yaralandı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde kalaşnikof tüfeği deposunda oynayan üç çocuğun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Beled kazasına bağlı Cuveyzat mıntıkasında kalaşnikof tüfeği deposunda dün akşam saatlerinde 3 çocuğun oynaması sonucunda tüfekler patladı. Söz konusu olay sonucunda çocukların yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Kerkük’ün Ortasında Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin ortasında bugün sabah saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği ve ailenin diğer bireylerinin kurtarıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin ortasında yer alan Eş-Şurace mıntıkasında bir evde bugün sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda evde bulunanlardan bir kişinin yoğun duman nedeniyle hayatını kaybettiği ve diğerlerinin kurtarıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, sivil savunma ekiplerinin ve itfaiye araçlarının mezkur bölgeye intikal ettiklerini ve yangının daha fazla büyümesine engel olarak yangını söndürdüklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ta ve diğer muhafazalarda zaman zaman bakanlık binalarında, hükümet kurumlarında, büyük ticaret çarşılarında büyük yangınlar meydana geldiği bilinmektedir. İşgalden bu yana hükümet dairelerinde yaygınlaşan mali ve idari yolsuzlukların üstünü örtmek amacıyla güvenlik güçleri genelde bu yangınların sebebini kısa devre olarak açıklamaktadır.

HEYET Net

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