Irak’ın Gündeminden (04.02.2020)

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Aşiret Kavgası: 3 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın güneyinde dün sabah saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Ed-Dore mıntıkasına bağlı Ebu Duşeyr mahallesinde dün sabah saatlerinde aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu kavgada silahların da kullanılması sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Irak’ın birçok muhafazasında belirli zaman aralıklarında silahlı aşiret kavgalarına tanık olunduğu bilinmektedir. Bu silahlı kavgalarda iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğu bölgedeki hayatı da felç etmektedir. Hükümete bağlı güvenlik güçleri ise her geçen daha bir kötüye giden bu durumu kontrol altında tutmaktan ve güvenliği sağlamaktan aciz kalmaktadır.

Hille Şehrinin Güneyindeki Patlamada 1 Haşdi Şaabi Milisi Yaralandı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden bir kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr bölgesini Rezaze sahrasına bağlayan yolda dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği ola yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan ola yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Babil muhafazasının dün, göstericilerin Muhammed Alavi’nin adaylığını reddetmesinden sonra Mavi Şapkalılar ile göstericiler arasında meydana gelen çatışma sonucunda göstericilerden 19 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Zi Kar, Kadisiye ve Vasit Muhafazalarında Gösterilerin Gerginliği Artıyor

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde ses bombası patlaması yaşandığı güvenlik kaynakları tarafından aktarılırken Zi Kar, Kadisiye ve Vasit muhafazalarındaki gösterilerde gerginliğin arttığı gelen bilgiler arasında.

Zi Kar muhafazasında güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Hadarat köprüsü yakınlarında dün akşam saatlerinde bir ses bombası patlamasının yaşandığı belirtildi. Söz konusu patlamada ölen ya da yaralanan olmazken herhangi bir maddi hasar da meydana gelmedi.

Öte yandan Zi Kar muhafazasında bazı göstericilerin Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Eş-Şatra kazasındaki ana köprüyü lastik yakarak kapattıkları aktarıldı. Nasiriye protestocuların protesto alanlarında tam bir siyasi değişimi talep eden protestolardaki milli birliği ifade eden dayanışma pankartları açıldı. Diğer yandan Cumartesi günü yeni hükümetin kurulması için Muhammed Tevfik Alavi’nin teklif edilmesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde göstericilerin istekleri gerçekleşinceye dek protestoların devam edeceği vurgulandı.

Kadisiye muhafazasında ise siyasiler tarafından başbakanlığa getirilmesi için Muhammed Alavi’nin teklif edilmesi protestoların merkezi Saat Meydanı’nda göstericiler tarafından reddedildi. Göstericiler Muhammed Alavi’nin siyasi partilerin adayı olarak kabul etmektedir. Diğer yandan göstericiler ana yolları kesmesinden ve bazı hükümet dairelerini kapatmalarından sonra yolları kesitler ve lastikler yaktılar.

Vasit muhafazasında ise Kut şehrinde yüzlerce genç merkezi gösteri alanında yeni hükümetin kurulması için Muhammed Tevfik Alavi’nin teklif edilmesini reddeden protestolar düzenledi. Göstericilerin bağımsız olduklarını ve bu gösterilerin liderlerinin bulunmadığını, halktan müteşekkil olduklarını vurguladılar.

Başkent Bağdat’ta Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Irak Hükümeti Masum Vatandaşlara Yönelik Gayri Hukuki Tutuklamalarına Devam Ediyor

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 4 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde yer alan mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda şüpheli oldukları iddia edilen 4 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Silahlı Soygun

Başkent Bağdat’ın güneyinde bir eve bugün sabah saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı soygun sonucunda soyguncuların evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Ed-Dore mıntıkası kapsamında bir eve bugün sabah saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından soygun düzenlendi. Söz konusu soygunda soyguncuların evde bulunan insanları silah zoruyla bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı soygunun düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı soyguncuları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

HEYET Net

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