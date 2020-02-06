Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak’taki son gelişmeler ve hakim hükümet partilerinin ve suç milislerinin devam eden barışçıl halk gösterilerini bitirmeye çalışmaları hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1416 Sayılı Açıklama) Ülkedeki Son Gelişmeler ve Hükümet Partilerinin Gösterileri Kuvvetler Bitirmeye Çalışmaları Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Mevcut siyasi rejimin ve 2003 yılında Amerika tarafından ülkenin işgal edilmesinden beri bu siyasi rejimin tüm yaptıklarının düşmesini, Iraklılara musallat olan ve İran rejiminin emirleri ve istekleri doğrultusunda hareket eden partilerin adalet karşısına çıkartılmasını talep eden Irak’taki barışçıl halk gösterilerinin bitmesini hedefleyen çabalara ek olarak yolsuzluğa bulanmış hakim partiler ve milisleri, yolsuzluğa bulaşanları tekrardan geri getirmek ve Iraklıların tam değişim isteklerine giden yolu kapatmak amacıyla yeni hükümetin başbakanı için aday gösterdi.

Irak’ın genç göstericileri, bu partilerin zannettiklerinin çok üstünde bir bilince sahip olduklarını, bu adayı reddederek ve barışçıl gösterilerine daha yoğun bir şekilde devam ederek bu kötü planların gerçeğinin farkında olduklarını ispat etmişlerdir. Bu durum karşısında millilik elbisesiyle örtünenleri ve devrime destek verdiğini iddia edenleri gerçek yüzlerini ve Iraklı halka karşı suçlarını ortaya çıkarmaya mecbur bırakmıştır. Şöyle ki bu iddia sahipleri, bu adayı reddeden ve daha önce ağları Tahran’da örülen entrikada yaptığı gibi yine gösterilerden faydalanmaya çalışan ve kendi çıkarlarına dönüştürmeye çabalayan Mukteda Es-Sadr’ın yaptıklarını eleştiren göstericilere karşı bıçak ve gerçek mermilerle saldırmışlardır.

Mavi şer grupları sadece bununla da yetinmemektedir aksine göstericilerin öldürülmesinde ve onlara karşı suç işlenmesinde, ifade ve düşünce özgürlük hakkını kullanan herkese karşı tehdit yayınlamakta hükümet kuvvetleriyle işbirliği yapmaktadırlar. Şöyle ki Bekçi hükümeti, aslen güvenlik olan okulları ve üniversiteli korumayı emretmekte ve adam kaçıran, cinayetler işleyen, Bağdat ve gösteri düzenleyen diğer muhafazalarda göstericileri ve protestocuları tehdit eden silahlı milislerle mücadeleyi terk etmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, genç devrimcilere ve Iraklı öğrencilere, zulüm ve yolsuzluktan usandıkları için birçok bedel ödedikleri ve Irak’ın yıkılmasına ve evlatlarının kanının dökülmesine sebep olanların adalet karşısına çıkmalarında ısrar ettikleri yasal haklarının gerçekleşmesi için desteğimizi vurguluyoruz. Mevcut siyasi çalışmaların devam etmesinin uçuruma sürükleyen bir çöküş olduğu, Irak’ın kaybedilmesi, Irak halkının daha fazla acı ve trajediye batması olduğu yönünde daha önceki uyarılarımızı bir kez daha vurguluyoruz. Göstericilere karşı suç işlenmesi ve insan hakları ihlalleri işlenmesi vatanın geri alınmasına, Irak’ın tarihine ve fedakarlıklarına uygun olan dirilişe öncülük eden Iraklı halkın gücünü azaltmayacaktır.

Genel Sekreterlik

11 Cemaziyelahira 1441

05 Şubat 2020

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