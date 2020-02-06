Irak Müslüman Alimler Heyeti: “Yeni Adayı Reddeden Iraklı Genç Devrimciler, Hakim Partilerin Zannettiklerinin Çok Üstünde Bir Bilince Sahiptir”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği “Göstericilere karşı suç işlenmesi ve insan hakları ihlalleri işlenmesi vatanın geri alınmasına, Irak’ın tarihine ve fedakarlıklarına uygun olan dirilişe öncülük eden Iraklı halkın gücünü azaltmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Mevcut siyasi rejimin ve 2003 yılında Amerika tarafından ülkenin işgal edilmesinden beri bu siyasi rejimin tüm yaptıklarının düşmesini, Iraklılara musallat olan ve İran rejiminin emirleri ve istekleri doğrultusunda hareket eden partilerin adalet karşısına çıkartılmasını talep eden Irak’taki barışçıl halk gösterilerinin bitmesini hedefleyen çabalara ek olarak yolsuzluğa bulanmış hakim partiler ve milisleri, yolsuzluğa bulaşanları tekrardan geri getirmek ve Iraklıların tam değişim isteklerine giden yolu kapatmak amacıyla yeni hükümetin başbakanı için aday gösterdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Irak’ın genç göstericilerinin, bu partilerin zannettiklerinin çok üstünde bir bilince sahip olduklarını, bu adayı reddederek ve barışçıl gösterilerine daha yoğun bir şekilde devam ederek bu kötü planların gerçeğinin farkında olduklarını ispat ettikleri vurgulandı. Daha sonra açıklamada bu durumun millilik elbisesiyle örtünenleri ve devrime destek verdiğini iddia edenleri gerçek yüzlerini ve Iraklı halka karşı suçlarını ortaya çıkarmaya mecbur bıraktığına dikkat çekildi. Şöyle ki bu iddia sahiplerinin, bu adayı reddeden ve daha önce ağları Tahran’da örülen entrikada yaptığı gibi yine gösterilerden faydalanmaya çalışan ve kendi çıkarlarına dönüştürmeye çabalayan Mukteda Es-Sadr’ın yaptıklarını eleştiren göstericilere karşı bıçak ve gerçek mermilerle saldırdıkları vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Mavi şer grupları sadece bununla da yetinmemektedir aksine göstericilerin öldürülmesinde ve onlara karşı suç işlenmesinde, ifade ve düşünce özgürlük hakkını kullanan herkese karşı tehdit yayınlamakta hükümet kuvvetleriyle işbirliği yapmaktadırlar. Şöyle ki Bekçi hükümeti, aslen güvenlik olan okulları ve üniversiteli korumayı emretmekte ve adam kaçıran, cinayetler işleyen, Bağdat ve gösteri düzenleyen diğer muhafazalarda göstericileri ve protestocuları tehdit eden silahlı milislerle mücadeleyi terk etmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, genç devrimcilere ve Iraklı öğrencilere, zulüm ve yolsuzluktan usandıkları için birçok bedel ödedikleri ve Irak’ın yıkılmasına ve evlatlarının kanının dökülmesine sebep olanların adalet karşısına çıkmalarında ısrar ettikleri yasal haklarının gerçekleşmesi için desteğimizi vurguluyoruz. Mevcut siyasi çalışmaların devam etmesinin uçuruma sürükleyen bir çöküş olduğu, Irak’ın kaybedilmesi, Irak halkının daha fazla acı ve trajediye batması olduğu yönünde daha önceki uyarılarımızı bir kez daha vurguluyoruz. Göstericilere karşı suç işlenmesi ve insan hakları ihlalleri işlenmesi vatanın geri alınmasına, Irak’ın tarihine ve fedakarlıklarına uygun olan dirilişe öncülük eden Iraklı halkın gücünü azaltmayacaktır.”

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