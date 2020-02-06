Irak’ın Gündeminden (06.02.2020)

Birleşmiş Milletler Iraklı Çocukların Maruz Kaldıkları İnsan Hakları İhlallerini Kınadı

Birleşmiş Milletler, 2015-2019 yılları arasında Iraklı çocukların maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini kınadı ve ölüme, sakatlanmaya ve tacize maruz kalanların sayılarını açıkladı.

Haber ajansları Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Güvenlik Meclisine sunduğu rapordan şunları aktardı: “2114 çocuk, hükümetin güvenlik güçleri, Peşmerge kuvvetleri, Kürdistan Milli Savunma Kuvvetleri, Ezidi Kuvvetleri ve uluslararası koalisyon tarafından işlenen insan hakları ihlaline maruz kaldı. Çocukların maruz kaldıkları ihlallerin en dikkat çekenleri cinayet, sakatlık ve taciz.”

Birleşmiş Milletlerin raporunda şu ifadeler kullanıldı: “Elde edilen sayılar, işlenen ihlallerin sadece bir kısmını, ulaştırılanları ve doğrulanları temsil etmektedir. Çocuklara işlenen insan hakları ihlallerinin sayısının bu sayıların çok üstünde olması ihtimal dahilindedir. Çünkü ölümle çevrili koşullar, sosyal utanç, benzer insan hakları ihlallerinin tebliğ edilmesine engel oluşturmaktadır.”

Birleşmiş Milletleri tarafından yayınlanan raporun sonunda söz konusu insan hakları ihlallerinden uluslararası koalisyon, hükümetin güvenlik güçleri ve Peşmerge kuvvetleri sorumlu tutuldu. Söz konusu raporda elde edilen verilerin bazı çocukların köle pazarlarında satıldığını vurguladığı, okulların askeri karargahlar gibi kullanıldığı açıklandı.

Tikrit Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: Haşdi Şaabi Milislerinden 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağı’na dayandırdığı habere göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra kazasına bağlı Mutibice mıntıkasındaki güvenlik noktasına bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi Dicle’nin Doğusu Operasyon Komutanlığı kapsamında görev yapan bir milisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra Şehrinin Batısındaki Silahlı Saldırıda Sadr Grubuna Bağlı Seraya Selam Komutanı Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin batısında bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Sadr Grubuna bağlı Seraya Selam Milislerinin komutanlarından birinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin batısında yer alan Muhammed Kasım Köprüsü yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde Seraya Selam komutanlarından birini hedef alan bir saldırı düzenlendi. Silahlı kişilerin, Seraya Selam komutanı Hazım El-Halfi’ye işten döndüğü esnada silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Hazım El-Halfi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, Sadr grubuna bağlı Seraya Selam komutanı Hazım El-Halfi’nin öldürülmesinin dün akşam saatlerinde Necef muhafazasında hükümet karşıtı protestocular ile Sadr grubuna bağlı unsurlar arasında meydana gelen çatışmalardan sonra yaşandığına dikkat çekti. Söz konusu Necef çatışmalarında Mukteda Sadr grubuna bağlı Mavi Şapkalılar olarak isimlendirilen unsurlar tarafından barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara gerçek mermilerle müdahale edilmişti. Bu müdahale sonucunda göstericilerden 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 158’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

HEYET Net

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