Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Sadr grubuna bağlı Seraya Selam milislerinin hükümete bağlı güvenlik güçlerinin işbirliğiyle Necef şehrinde barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere ve protestoculara karşı işledikleri Necef katliamı hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1417 Sayılı Açıklama) Necef Katliamı Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Milis suç, zulme ve yolsuzluğa karşı ayaklanan sabırlı Irak halkının canını almaya devam ediyor. Şöyle ki, Sadr grubuna bağlı Seraya Selam milisleri bıçak ve hafif ve orta silahlar kullanarak dün akşam saatlerinde (05 Şubat 2020) Necef şehrinde yer alan Sadirin Meydanında barışçıl gösteriler düzenleyen göstericileri ve protestocuları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Bu milislerin terör saldırılarının karşısında hiçbir adım atmadan duran hükümet güçlerinin gözleri önünde işlenen söz konusu saldırı sonucunda 170’den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtilirken yine bu milislerin göstericilerin çadırlarını ateşe verdikleri ifade edildi.

Necef şehrindeki asla kabul edilmeyecek ve şiddetli bir şekilde kınanacak bu suç, hükümetin gözetimi altında ve doğrudan veya dolaylı yoldan bu olaydan sorumlu olan, mevcut siyasi rejimde etkili olan siyasi çevrelerle yüksek seviyede koordinasyon sağlanarak işlenmiştir. Dün yayınladığımız açıklamada sırf kendi çıkarları için devrimi saptırma çalışmalarında başarısızlık yaşandıktan sonra her türlü araçlarla gösterileri sonlandırmak için göstericilere karşı işlenen suçlarda hükümetin, partilerin ve milislerin ortak hareket ettiğini vurgulamıştık. Devam eden suç silsilesinde yer alan bu kimseler, Iraklı halkın kanı ne derece akarsa aksın belirli bir sınırda durmayı istememektedirler.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, göstericilere karşı Iraklıların canlarını tehdit eden ve her geçen gün onların hedef alınmasının tehlikesini artıran bu suçların ve insan hakları ihlallerin devam edeceği hususunda uyarıda bulunuyoruz. Bu olay sonucunda Necef şehrinde sadece tatil kararıyla yetinmek bu katliamın etkilerinin ve yansımalarının boyutuna uygun düşmemektedir. Bu olay suçluların ve bu olayda suçlularla yardımlaşanların tutuklanmalarını, işledikleri bu korkunç suçtan dolayı adalet karşısına çıkartılmalarını, barışçıl gösteriler düzenleyen göstericileri ve protestocuları tehdit eden, onları partilerin ve milislerin yönetim savaşına kurban veren tehlikelerin önüne geçmeyi gerekli kılmaktadır.

Allah (azze ve celle)’den şehitleri geniş rahmetine gark etmesini, yakınlarına sabır ilham etmesini, yaralılara şifa vermesini niyaz ederiz.

Genel Sekreterlik

12 Cemaziyelahira 1441

06 Şubat 2020

10 total views, 10 views today