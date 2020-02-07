Irak Müslüman Alimler Heyeti: “Barışçıl Gösterilere Karşı İşlenen Suçlarda Hükümet, Partiler ve Milisler Ortak Hareket Etmektedir”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, “Necef şehrinde Sadr grubuna bağlı Seraya Selam milislerinin işlediği katliam, suçluların ve bu olayda suçlularla yardımlaşanların tutuklanmalarını, işledikleri bu korkunç suçtan dolayı adalet karşısına çıkartılmalarını, barışçıl gösteriler düzenleyen göstericileri ve protestocuları tehdit eden, onları partilerin ve milislerin yönetim savaşına kurban veren tehlikelerin önüne geçmeyi gerekli kılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Milis suç, zulme ve yolsuzluğa karşı ayaklanan sabırlı Irak halkının canını almaya devam ediyor. Şöyle ki, Sadr grubuna bağlı Seraya Selam milisleri bıçak ve hafif ve orta silahlar kullanarak dün akşam saatlerinde (05 Şubat 2020) Necef şehrinde yer alan Sadirin Meydanında barışçıl gösteriler düzenleyen göstericileri ve protestocuları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Bu milislerin terör saldırılarının karşısında hiçbir adım atmadan duran hükümet güçlerinin gözleri önünde işlenen söz konusu saldırı sonucunda 170’den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtilirken yine bu milislerin göstericilerin çadırlarını ateşe verdikleri ifade edildi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra Necef şehrindeki asla kabul edilmeyecek ve şiddetli bir şekilde kınanacak bu suçun, hükümetin gözetimi altında ve doğrudan veya dolaylı yoldan bu olaydan sorumlu olan, mevcut siyasi rejimde etkili olan siyasi çevrelerle yüksek seviyede koordinasyon sağlanarak işlendiğini vurguladı. Açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından dün yayınlanan açıklamada sırf kendi çıkarları için devrimi saptırma çalışmalarında başarısızlık yaşandıktan sonra her türlü araçlarla gösterileri sonlandırmak için göstericilere karşı işlenen suçlarda hükümetin, partilerin ve milislerin ortak hareket ettiği hususu vurgulandığını ifade edildi. Daha sonra devam eden suç silsilesinde yer alan bu kimselerin, Iraklı halkın kanı ne derece akarsa aksın belirli bir sınırda durmayı istemedikleri belirtildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, göstericilere karşı Iraklıların canlarını tehdit eden ve her geçen gün onların hedef alınmasının tehlikesini artıran bu suçların ve insan hakları ihlallerin devam edeceği hususunda uyarıda bulunuyoruz. Bu olay sonucunda Necef şehrinde sadece tatil kararıyla yetinmek bu katliamın etkilerinin ve yansımalarının boyutuna uygun düşmemektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra açıklamada işlenen bu katliamın suçluların ve bu olayda suçlularla yardımlaşanların tutuklanmalarını, işledikleri bu korkunç suçtan dolayı adalet karşısına çıkartılmalarını, barışçıl gösteriler düzenleyen göstericileri ve protestocuları tehdit eden, onları partilerin ve milislerin yönetim savaşına kurban veren tehlikelerin önüne geçmeyi gerekli kıldığını ifade etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle)’den şehitleri geniş rahmetine gark etmesini, yakınlarına sabır ilham etmesini, yaralılara şifa vermesini niyaz ederiz.”

HEYET Net

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