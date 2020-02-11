Irak’ın Gündeminden (10.02.2020)

Tikrit Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 2 Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Polis Komutanlığına dayandırdığı habere göre Tikrit şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mutibice mıntıkasında ordu kuvvetlerine bağlı güvenlik noktasına IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Güneybatısında Patlama: 3 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın güneybatısında yer alan halk pazarında dün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneybatısında yer alan Şüheda Buya mıntıkasındaki halk pazarında dün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Cumartesi günü, şehrin doğusunda yer alan Yeni Bağdat mıntıkasında meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan Şale mıntıkasına bağlı Cekuk mahallesinde meydana gelen patlama sonucunda 1 sivilin yaralandığı belirtilirken Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan En-Nehrevan mıntıkasında askeri aracı hedef alan patlamanın meydana gelmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Tikrit Şehrinin Kuzeyinde Patlama: 3 İşçi Yaralandı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde dün ikindi saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda taş ocaklarında çalışan 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Mahzen köyünde dün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda taş ocaklarında çalışan 3 işçinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının dün aynı şekilde Tikrit şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mutibice mıntıkasında ordu kuvvetlerine bağlı güvenlik noktasına IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve diğer 1 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Diyala ve Zi Kar Muhafazalarında Kaza: 3 Ölü 12 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda sivillerden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Zi Kar muhafazasında meydana gelen kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Cizani mıntıkası yakınlarında Bakuba-Mikdadiye yolunda dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda bir ailden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan benzer bir açıklamada Zi Kar muhafazasında yer alan El-Gabat mıntıkasındaki El-Fecr El Bedir yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa naklettiklerini bildirdi.

Eski Diyala Valisinin Kız Kardeşinin Evine Silahlı Saldırı Düzenlendi

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde eski Diyala valisi Ömer El-Humeyri’nin kız kardeşinin evine kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Ömer El-Humeyri’nin kız kardeşinin kocasının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin ortasında yer alan El-Kudüs bölgesinde dün akşam saatlerinde eski Diyala valisi Ömer El-Humeyri’nin kız kardeşinin evine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Ömer El-Humeyri’nin kız kardeşinin kocasının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralanan kişiyi tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Cizani mıntıkası yakınlarında Bakuba-Mikdadiye yolunda bir kaza meydana gelmesi sonucunda bir aileden 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 8 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra Şehrinin Batısında Silahlı Saldırı: Deniz Subayı Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin batısında bugün öğle saatlerinde hükümetin deniz kuvvetlerinde görevli bir subaya kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda söz konusu subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin batısında ismi ve rütbesi paylaşılmayan bir deniz subayının evini bugün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler kurşun yağmuruna tuttu. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda subayın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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