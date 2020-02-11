Irak’ın Gündeminden (11.02.2020)

11Hükümet Güçlerinin Gösterilere Müdahaleleri Devam Ediyor: Ölü ve Yaralılar Var

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin, hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericilere karşı orantısız güç kullanması sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı göstericilerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrindeki El-Ayn Üniversitesi yakınlarında barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara hükümete bağlı güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler gerçek mermiyle müdahale etti. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Irak Hükümeti Masum Vatandaşlara Yönelik Gayri Hukuki Tutuklamalarına Devam Ediyor

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sağ yakasında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda vatandaşlardan 4 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin sağ yakasında yer alan El-Mansur mıntıkasında hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütü üyeliği iddiasıyla 4 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’ın Batısında Silahlı Aşiret Kavgası: 2 Ölü 3 Yaralı

Başkent Bağdat’ın batısında dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Eş-Şale bölgesi kapsamında dün akşam saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahlı aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olanları yakalama amacıyla bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın birçok muhafazasında belirli zaman aralıklarında silahlı aşiret kavgalarına tanık olunduğu bilinmektedir. Bu silahlı kavgalarda iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğu bölgedeki hayatı da felç etmektedir. Hükümete bağlı güvenlik güçleri ise her geçen daha bir kötüye giden bu durumu kontrol altında tutmaktan ve güvenliği sağlamaktan aciz kalmaktadır.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Kafeteryaya El Bombalı Saldırı: 6 Sivil Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda dün gece geç saatlerde bir kafeteryaya kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Es-Selam nahiyesine bağlı El-Uceymi köyündeki bir kafeteryaya dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda sivillerden 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Batısında Silahlı Saldırı: Uydu Kanallarından Birinde Yetkili Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın batısında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Irak uydu kanallarından birinde yetkili olan Nizar Zenun’un hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan El-Camia mahallesi kapsamında bugün sabah saatlerinde Er-Reşid uydu kanalının Genel Danışmanı Nizar Zenun’a kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Nizar Zenun adlı vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin batısında yer alan Eş-Şale bölgesi kapsamında silahlı aşiret kavgası meydana gelmesi sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra Gösteri Alanına Kalabalık Öğrenci Kitleleri Dahil Oldu

Iraklı sivil aktivistler sosyal medyada, öğrencilerin halk gösterilerinin baskılanmasını ve bu gösterilerin şiddet kullanarak bitirilmeye çalışılmasını protesto etmek için Basra şehrinin ortasındaki gösteri alanına giriş yaptığını gösteren bir video yayınladı.

Söz konusu videoda Lise ve Üniversite öğrencilerin yürüyüş yaparak Basra şehrinin ortasındaki gösteri alanına giriş yaptıkları görüntülendi. Gösterilere katılan öğrencilerin “Canımız kanımız sana feda olsun ey Irak” sloganları attıkları belirtilirken gösterilere kızların da katılmasının önemi vurgulandı.

Yine söz konusu öğrencilerin yürüyüş esnasında 4 aydan fazla bir süredir devam eden gösterilerin isteklerini ve sloganlarını taşıyan, yolsuzluğu, kamu hizmetlerindeki yozlaşmayı, işsizliğin her geçen gün artmasını eleştiren, hükümetin ve hakim siyasi partilerin düşmesini talep eden pankartlar taşıdıklarına dikkat çekildi. Öğrencilerin Irak’ın çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenleyen göstericilerin isteklerine cevap verilmediği takdirde protestoların artacağına vurgu yaptıkları belirtildi.

HEYET Net

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