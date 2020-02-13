Irak’ın Gündeminden (13.02.2020)

Nasiriye Şehrinin Ortasındaki Silahlı Saldırıda Bir Avukat Yaralandı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir avukatın yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan İstinaf Mahkemesi yakınlarında ismi verilmeyen bir avukata dün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda avukatın yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Musul Şehrinin Doğusunda Patlama: 1 Ölü 10 Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin doğusunda dün ikindi saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının hükümetin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Musul şehrinin doğusunda yer alan Er-Reşidiye mıntıkasında üç sene önce muhafazanın tanık olduğu savaşın kalıntısı olan bir bomba dün ikindi saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı patlama alanından uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiği bildirildi.

Sona ermesinin üstünden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu askeri operasyonlara maruz kalan muhafazalarda yollarda ve evlerin arasında askeri operasyon kalıntısı bombaların bulunduğu biliniyor. Tüm bunlar, hükümetin ihmalini ve uzun yıllar göç hayatından sonra evlerine dönen göçmenlerin hayatlarına önem vermediğini, onları ölüme terk ettiklerini gösteriyor.

Ninova muhafazasının önceki gün, Musul şehrinde yer alan Bekr mahallesinde bir elektrik araçları deposunda meydana gelen yangın sonucunda 4 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Söz konusu yaralananların hemen tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldıkları gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat, Zi Kar ve Babil Muhafazalarında Gösterilere Müdahale: 51 Gösterici Yaralandı

Başkent Bağdat, Babil ve Zi Kar muhafazalarında dün barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı göstericilere güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 51 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Gösterileri yoğun bir şekilde takip eden haber ajansları tarafından yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere hükümete bağlı güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtma amacıyla gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ettiği ifade edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yine Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Habubi Meydanı’ndaki barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 27 kişinin yaralandığı aktarılırken Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrindeki göstericilere güvenlik güçleri tarafından göstericileri dağıtmak hedefiyle gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 7 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan göstericilerin geçtiğimiz Ekim ayının başından beri kendisi için gösterilere başladıkları yasal taleplere hükümet tarafından cevap verilmediği sürece gösteri alanlarını terk etmeyeceklerini vurguladıkları bilinmektedir.

Başkent Bağdat’ta İki Ayrı Patlama: Biri Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine aynı saatlerde Başkent Bağdat’ın doğusunda meydana gelen patlama sonucunda biri çocuk 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan Devlai mıntıkasında dün akşam saatlerinde birinci patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan El-Emin mıntıkasında ikinci patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda biri çocuk 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, patlamaların meydana geldiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamaları düzenleyenleri yakalama amacıyla bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan Tahrir Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere hükümete bağlı güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtma amacıyla gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 17 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 2 Ölü 12 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Hanikin kazası çevresinde vatandaşlara ve güvenlik güçlerine bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 12 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Süleymaniye Muhafazasındaki Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti 15 Kişi Yaralandı

Irak Kürdistan’ında yer alan Süleymaniye muhafazasına giden yolda bugün öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Kermiyan Polis İdaresine dayandırdığı habere göre Süleymaniye muhafazasının güneyinde yer alan Bave Nur nahiyesinde Kelar-Süleymaniye yolunda bugün öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. . Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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