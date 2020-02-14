Irak Milli Misakı Çalışma Görüşü ve Yöntemi

Ahmed Sabri

Irak’a ve geleceğine gözlerini şiddetle diken, işgalden günümüze dek dirilmesine engel olacak şekilde Irak’ın fakir ve iradesi gasp edilmiş bir şekilde bırakan dış merkezli projelere hizmet etmek için milislerin siyasi hayata sızmasını sağlayan tehlikeleri hissederek Irak toplumunda aktif rolü olan siyasi, mesleki, fikri ve aşiret kuvvetleri ve etkinlikleri, yolsuzluğun gölgesinde yaşayan Irak’ı bu acı durumundan kurtarmak için mezhep ve ırk üstü kapsayıcı milli projenin nüvesini oluşturmaya çağırıyor.

Mevcut siyasi çalışmalara muhalif bu kuvvetleri toplayan ve gerçek bir değişim çabası taşıyan Irak Milli Misakı, Irak’ın zenginliğini heder etme soruşturmasından korumak için ardında kamu malını çalanları ve yolsuzluk yapanları barındıran mezhep sistemi rejimini düşürmeyi ve Irak’ı tekrardan kazanmayı hedefleyen halk ayaklanmasının milli sabiteleriyle hedefleri ve şiarları buluşan Iraklıların isteklerini ifade etmek için gelmiştir.

Milli Misak’ın birinci kongresinde yayınlanan sonuç bildirgesi okunduğunda, halkın sorunlarına cevap verecek bir düzlemde dış bağımlılıktan ve yolsuzluk bataklığından Irak’ı kurtarmak için çalışmalar yürütenleri bünyesinde barındıran bir şemsiye olması itibariyle milli çalışmaya katılmaları için Iraklı kuvvetlerin ve kesimlerin önünde kapı aralayan milli çalışma yönteminde bir sıçramayı teşkil ediyor denebilir.

Irak Milli Misakı’nın duyurduğu Irak’ı kurtarma projesinin başarı fırsatlarını, Iraklı halkın iradesinin aksine Irak’a hakimiyet kurmak için Amerika işgaliyle birlikte gelen siyasi tabakanın başarısızlıkları ve gerçek bir değişime olan ihtiyaç güçlendirmektedir. Aynı şekilde 4 aydan fazladır devam eden halk ayaklanması, hükümet kuvvetlerinin tüm baskılarına, cinayetlerine ve kaçırma operasyonlarına rağmen devrimcilerin hedeflerine giden yolu açmıştır.

İstenilen değişim ihtiyacı, Iraklı kuvvetlerin önümüzdeki süreçte önceliklerini belirlemeleri, rotalarını gözden geçirmeleri ve yöntemlerini doğrulamaları için milli bir göreve dönüştü. Bu durum, ötelemeden, marjinalleştirmeden, dış müdahaleden uzak durarak herkesi kapsayan barışçıl siyasi çalışmaların milli formülü üretmek için ciddi bir diyaloğa çağrıyı gerekli kılmaktadır.

Bu görev, Iraklı kuvvetlerin ihtimam noktası ve önceliği olması gerekmektedir. Çünkü şartlar şuanda uygun bir durumdadır. Aynı zamanda Iraklıların haklarını ve güvenli ve güçlü bir vatan isteklerini çalmaya devam etmek için dış faktörle güçlenen ve Irak’a hükmeden yolsuzluk manzumesine karşı halkın büyük tepki gösterdiği bir zamanda siyasi rejimin yapısında kapsamlı değişikliklere zemin hazırlayacak güçtedir bu şartlar.

Mezhep temelli projeyi ve onun şerli hedeflerini aşan halk ayaklanmasının, Iraklıların ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap veren bir program üzerine birleşilmesi ve uzlaşılması için mevcut siyasete muhalif kuvvetlere ek kuvvet verdiğine kesin bir şekilde inanıyoruz. Bu, artık gitme vakti gelen siyasi yolsuzluk manzumesinin kalmasını sağlayan işgal terekesinden kurtulma yöntemini güçlendirmek için değerlendirilmesi gereken tarihi bir fırsattır. Aynı şekilde Irak’ı fakir ve zayıf kılan dış güçlere yıllarca bağlı kalma ve sürekli kayıp yaşamasından sonra salim bir şekilde geri getirmek için fırsattır.

Böylece bu hedeflere, milli ilkelere yapışmayı gerekli kılan yasal isteklere, anlaşmazlıklardan ayrılmaya, mezhep sistemli rejimi düşürmeye zemin hazırlayacak birleşme için çözümlere, adaletin hakim olduğu, kanunların yönettiği sivil devlet alanına ulaşalım. Bu Irak Milli Misakı kuvvetlerinin ulaşmaya çalıştığı gibi herkesi güvenlik karasına ulaştıracak bir yol olarak işaretleri açık bir görüş olmadan asla gerçekleşmeyecektir.

Bu makale HEYET Net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

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