Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi’nden İhtiyaç Sahiplerine İnsani Yardım Çalışması

Heyet Net/Bağdat

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Irak’ın kuzeyinde yer alan Tamim muhafazasında faaliyet gösteren Kerkük Şubesi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin sosyal ve insani alanda devam eden çalışmaları kapsamında göçmen ailelere, hastalara ve ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarını ulaştırdı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, Kerkük şehrinde ihtiyaç sahibi bir ailenin kirasını üstlendiği gibi 120 litre benzin satın alarak, kış aylarında ısınmalarına destek olmak için göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Öte yandan Kerkük Şubesi, yetimleri olan ihtiyaç sahibi 5 göçmen aileye maddi destekte bulunduğu gibi ameliyat olması gereken bir hastaya maddi destekte bulundu. Aynı şekilde Kerkük şehrinde aylık geliri olmayan bazı göçmen ailelere maddi yardımda bulundu. Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi insani yardım alanında çalışmalarını sürdürüyor.

2 total views, 2 views today