Irak’ın Gündeminden (14.02.2020)

Başkent Bağdat’ta Eş Zamanlı Operasyonlar: 6 Kişi Tutuklandı

Başkent Bağdat’ta yer alan çeşitli mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sivillerden 6 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ta yer alan Mahmudiye, Eş-Şab, Avar, Saytara Bakuba mıntıkalarına dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda çeşitli suçlarla suçlanan 6 sivilin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak’ta Gösterilere Müdahaleler Devam Ediyor: 12 Gösterici Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda dün akşam saatlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 12 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda dün akşam saatlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 12 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Batısındaki Patlamada Ordu Kuvvetlerinden 3 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın batısında dün akşam saatlerinde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasında bir yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde ordu kuvvetlerine bağlı devriye aracı yakınlarından geçerken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 12 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra Şehrinin Ortasında Silahlı Aşiret Kavgası: 3 Kişi Yaralandı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Dr. Samir El-Hemedani’nin mülkiyeti olan Özel İbn Baytar Hastanesine dün akşam saatlerinde hafif ve orta silahlarla silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu saldırı sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve hastanede maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olayın yaşandığı sırada Hemedani aşiretinden bir şahsın aşiret çatışmalarında yaralandığı için hastanede yattığını, aynı şekilde eski Basra Trafik Müdürü Samir El-Hemedani’nin de hastanede mevcut olduğunu, aşiret çatışmalarında istenen bir isim olduğunu açıkladı.

Başkent Bağdat’ın Batısındaki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın batısında bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Yermuk mıntıkası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 12 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasında bir yola tuzaklanan bombanın ordu kuvvetlerine bağlı devriye aracı yakınlarından geçerken infilak etmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 3 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kerkük Şehrinin Kuzeybatısında K1 Amerika Üssüne Roket Düştü

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeybatısında yer alan K1 askeri üssün içine dün akşam saatlerinde bir roket düştüğü kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı gibi herhangi bir maddi hasarın da meydana gelmediği gelen bilgiler arasında.

Haber ajanslarının hükümete bağlı Medya Güvenlik Ağı’na dayandırdığı habere göre Kerkük şehrinin kuzeybatısında yer alan K1 askeri üssün içine dün akşam saatlerinde bir roket düştü. Söz konusu olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı gibi herhangi bir maddi hasarın da meydana gelmediği kaynaklar tarafından bildirildi. Kaynaklar, olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin failleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Öte yandan fırlatılmamış 11 roketin bulunduğu bir roket rampasının bulunduğu ve ele geçirilen malzemeler olarak değerlendirildiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Aktivistler: Gösteriler, Hükümet Kuvvetleri ve Mukteda Es-Sadr Milislerinin Baskılarına Maruz Kalıyor

Başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı göstericilerinden aktivist Ala Eş-Şemri, “Başkent Bağdat’taki gösteri alanları, hükümete bağlı güvenlik güçleri ve Sadr grubuna bağlı milisler tarafından birçok baskı girişimine maruz kalmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Sivil aktivist Ala Eş-Şemri şunları söyledi: “Tahrir Meydanı’na yönelmek, neredeyse kahramanlığa ve cesarete dönüştü. Çünkü göstericileri ve aktivitsleri hedef alan kaçırma operasyonları, aynı şekilde saldırılar son bulmuş değil. Hatta basın organları, medya ofislerinin kapanması veya gazetecilerin tehdide maruz kalması korkusuyla burada haberleri azalttılar.”

Sivil aktivist Ala Eş-Şemri sözlerini şöyle sürdürdü: “Mukteda Es-Sadr çözüme yönelmesine ve Mavi Şapkalıları çekmesine rağmen milisleri, kuvvet ve tehditle sahayı kontrol etmeye çalışmaktadır. Bununla beraber hükümet kuvvetleri güvenlik atmosferinde yer almamaktadır.”

Ala Eş-Şemri son olarak Başkent Bağdat’taki gösterileri bitirmek için Mukteda Es-Sadr’ı hükümetle beraber hareket etmekle suçladı. Başarısız olduklarına dikkat çeken Eş-Şemri, gösterilerin güney muhafazalarında arttığını ve Başkent Bağdat’ta katlandığını vurguladı.

HEYET Net

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