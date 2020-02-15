Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci Şubesi Sosyal ve İnsani Çalışmalarına Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Salahuddin muhafazasında faaliyet gösteren Beyci Şubesi, geçtiğimiz birkaç gün içinde bazı faaliyetler gerçekleştirdi. Bu bağlamda Beyci Şubesi, Beyci kazasında kayıt altına aldıkları bazı dul ve yetim ailelere aylık yardımlarını dağıttı. Yine Beyci Şubesi, kış soğuğunda bir nebze olsun destek sağlamak için Salahuddin muhafazasındaki 49 ihtiyaç sahibi aileye ısıtıcı ve battaniye dağıttı.

Aynı şekilde Beyci Şubesi üyeleri, halkın sevinç ve hüzünlerine ortak olmak ve onlarla her daim ilişkileri sıkı tutmak için bazı taziyelere katılarak vaazlar ve nasihatler verdi.

HEYET Net

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