Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi “Halkçılık ve Perslerin Irak’ı İstilaları” adını taşıyan bir seminer verdi.

Bu bağlamda Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi seminerinin başında halkçılık tanımına değinerek bunun Abbasi döneminde Müslüman gibi görünen Zerdüşt Mecusi gizli bir Pers hareketi olduğunu, bu hareketin içinde yer alan kişilerin Arap kimliğini, İslam’ın dokusunu ve mirasını içerden bozmaya çalıştığını, Arap hükümranlığına son vermek ve Mecusi Pers tarihini canlandırmak, fikir, kültür veya kuvvetle hem Araplarla hem de İslam’la savaş etmek için çabaladıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hareketin birçok fırkası bulunmaktadır. El-Beyaniye, El-Mansuriye, El-Keysaniye, Er-Ravendiye, El-Karamita, El-Henakin bunlardan bazılarıdır. Bunların dışında İslam’a muhalefet eden ilkeler öneren gruplar da bulunmaktadır. Bunların en tehlikeleri, en önemli rüknü tevhid olan İslam’a darbe vurmak isteyen düalistlerdir. Daha sonra Abbasi döneminde güç kazanan mülhid halkçılık hareketinin önemli bir görüntüsü sayılan zındıklardır. Yönetim o dönemde onlarla mücadele etmiş ve onun bu mücadelesi karşısında zındıklar hareketlerini gizlemek için Müslüman gibi görünmek zorunda kalmışlardır.

Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi daha sonra günümüze ulaşan ve halkçılık ıstılahını açıklayan en önemli kitabın Cahız’a ait El-Beyan ve Tebyin kitabı olduğunu açıkladıktan sonra halkçıların kendi hareketlerini onların haklarıyla Arapların hakları arasını tesviye etme manasında tesviye hareketi olarak isimlendirdiklerini ifade etti. Daha sonra Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi bu hareketin ilkelerinde meydana gelen dönüşümlere değinerek Ali Şeriati’nin bu hareket hakkında söylediklerine yer verdi: “Halkçılık hareketi, tesviye hareketinden yavaş yavaş Perslerin Araplardan daha üstün olduğu hareketine dönüştü. Irkçı duyguları tahrik etme ve İslam ve halifelik otoritesinden umudu kesme üzerine propagandalarıyla çalıştı.”

Daha sonra Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi daha fazla insana ulaşmak, yayılmak ve İslam-Arap inancında şüpheler oluşturmak için bu hareketin takip ettiği yollara değinerek silahlı mücadelenin bu yollardan biri olduğuna dikkat çekti. Daha sonra şunları söyledi: “Bu hareket İslam-Arap yönetiminden ayrılmaya çağırıyor, hicri 159’dan 163’e kadar devam eden El-Mukanna ayaklanması, hicri 201’den 223’e kadar devam eden Babek Hürrem ayaklanması gibi Sasani başarılarına davet ediyordu. Aynı şekilde İslam-Arap inancını sarsmak ve kavramlarında şüpheler oluşturmak için Arap kültürü ve kitabı üzerinde şüpheler uyandırma ve kötüleme yöntemlerine tabi oluyorlardı. Arapların şanını, Arap-İslam kültürünü küçültmek onların değerlerini baltalamak için bir araçtı.”

Ardından Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi Irak’taki Perslerin arzularını açıklayarak şunları söyledi: “Buveyhiler Abbasi hilafeti üzerinde kontrol sağlamıştı. Miladi 945’den 1055’e kadar Bağdat’ı yönettiler. Safevi Devletinin hükümdarı Tahmasb 1514 yılında Bağdat’ı aldı. Yine Safevi Devleti hükümdarı Abbas tarafından 1613 yılında Bağdat üçüncü defa alındı. Bunların dışında Safevilerin Irak’a ve zenginliğine karşı arzuları olmuştur. Aynı şekilde Safeviler Irak’a saldırılar düzenlenmişlerdir. Nadir Şah, Kerim Han Zend saldırıları gibi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde Dr. Muhammed Muzaffer El-Edhemi’nin verdiği seminerin sonunda bugüne kadar devam eden İranlıların öfkeleri açıklandı. İranlıların eğitim kitaplarında ve müfredatlarında Arapların geri kalmış ve barbar olarak nitelendirildikleri, İranlıların öğrencilerine aç Arapların İran bölgesine saldırdıklarını ve İslam adı altında medeniyetlerini yok ettiklerini söyledikleri, böylece nesillerini Araplara karşı kışkırttıkları ifade edildi.

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