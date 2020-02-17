Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi’nden Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Kursu

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Ebu Garib Şubesi, Ebu Garib kazasındaki ilköğretim öğrencilerine, eğitim seviyelerini daha iyi bir noktaya çalışmak ve okul müfredatını daha kolay bir şekilde anlamalarını sağlamak için ücretsiz kurs çalışması düzenledi.

Söz konusu takviye eğitim kursu, Matematik, İngilizce, Arapça, İslami İlimler gibi dersleri içeriyor. Bu dersler, Ebu Garib kazasındaki alanında uzman eğitimciler tarafından veriliyor. Söz konusu dersler, Ali bin Ebi Talip hafızlık kursu binasında veriliyor.

Bu eğitim girişiminin, öğrencilerin ve velilerinin işlerini kolaylaştırdığı biliniyor. Çünkü bu çalışma öğrencilerin imtihanlarındaki başarılarını etkilediği, ailelerini özel ders yükünden kurtardığı görülüyor.

HEYET Net

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