Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisi Dr. Abdurrahim Tavil’i Konuk Olarak Ağırladı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta İspanya’da müftülük görevi icra eden ve Valensiya şehrinde kadılık yapan, İslam Merkezi’nin Başkanı ve Valensiya’da Büyük Camiin İmamı Dr. Abdurrahim Tavil konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Dr. Abdurrahim Tavil “Zafer Neden Gecikti?” adını taşıyan bir seminer verdi. Söz konusu seminere Ürdün’de yaşayan Iraklı vatandaşlar katılım gösterdi.

Bu bağlamda Dr. Abdurrahim Tavil seminerinin başında ümmetin zafere ehil olması için ümmette ve bireylerinde sağlanması gereken ana sebepleri ele alarak bu bağlamda Kuran’ı Kerim’den deliller ve naslar, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatında dolu dolu olan tarihi argümanlar ve tanıklıklar zikrettikten sonra Allah’ın yardımını çekecek özellikleri kazanma kaynaklarını Müslümanlara verecek derslere, ibretlere, nazar ve düşünme duraklarına dikkat çekti.

Dr. Abdurrahim Tavil’in dikkat çektiği noktalar arasında gerçek iman meselesi, insanın gelişiminde ve kalbini temizlemede bu imanın rolü, zaferin en büyük sebeplerinden biri olan toplumsal ıslahta bunun ne kadar önemli olduğu vardı. Bu bağlamda Dr. Abdurrahim Tavil Irak, Suriye ve benzeri Müslüman ülkelerde yaşanan bazı vakaları ve olayları tanık olarak ele aldı.

Daha sonra Dr. Abdurrahim Tavil Müslümanların nazarında doğru iman ile sağlam kardeşlik arasındaki bağı, zaferin gecikmesine neden olan ümmetin bireylerinin gevşekliğini aşan ilişkisini detaylı bir şekilde açıkladıktan sonra şunları söyledi: “İslam ümmeti birey, aile ve toplum düzeyinde derin imani eğitime bugün ihtiyaç duymaktadır. Nasları anlamak ve bu nasların maksatlarını bilmek Allah (azze ve celle)’nin mümin kullarına vaat ettiklerinin tahakkuk etmesini sağlayacaktır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde Dr. Abdurrahim Tavil tarafından verilen seminerin sonunda iman, eğitim ve öz eleştiri alanları gibi noktalar da ele alındığı gibi bu ek olarak çağdaş meseleler masaya yatırıldı. Öte yandan her Müslümanın üstüne düşen görevler ve vazifelerin teşhisini yapan bazı argümanlar detaylı bir şekilde açıklandıktan sonra katılımcılar tarafından sorulan ve açıklama istenen bazı konular Dr. Abdurrahim Tavil tarafından cevaplandı ve detaylı açıklamalar yapıldı.

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