Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Çadlı Öğrenci Birliği Ekibini Ağırladı

Heyet Net/İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İstanbul’daki ofisinde Cumartesi günü (15 Şubat 2020) Türkiye ve Kıbrıs’taki Çadlı Öğrenciler Birliğinden bir ekibi ağırladı.

Söz konusu buluşmada Dr. Abdulhamit El-Ani Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni, tarihini, birimlerini, yaptığı çalışmalarını, anlattı. Aynı şekilde Çadlı öğrenciler de kendi birliklerini, şubelerini ve çalışmalarını anlattı. Söz konusu Çadlı öğrencilerinin Türkiye ve Kıbrıs’ta sayılarının binin üzerinde olduğu, başta kültürel olmak üzere birçok etkinlikler düzenledikleri, Reyyan Okuma Buluşması diye bir etkinliklerinin olduğu, bunun her iki haftada bir İstanbul’da gerçekleştiği belirtildi.

İki taraf arasında işbirliği noktasında ise Irak Müslüman Alimler Heyeti İstanbul Ofisi, Çadlı Öğrenciler Birliğini, Reyyan Okuma Buluşmasını ofisin salonunda gerçekleştirmesi için ağırlayacak.

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