Irak’ın Gündeminden (17.02.2020)

Tamim ve Enbar Muhafazalarında Eş Zamanlı Operasyonlar: 3 Vatandaş Tutuklandı

Tamim ve Enbar muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara dün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Enbar muhafazasının batısında yer alan El-Bağdadi nahiyesinde terörle mücadele ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 2 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Tamim muhafazasında yer alan Leylan nahiyesinde aynı saatlerde benzer operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyon sonucunda vatandaşlardan 1 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Tutuklanan kişilerin terörle suçlandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

“Irak’ta 17 Yıldan Beri Mevki ve Makamların Satılması Hiçbir Zaman Son Bulmadı”

Bir hükümet yetkilisi, 17 yıldır Irak’ta makam ve mevkilerin satılmasının hiçbir zaman son bulmadığını vurguladı.

Haber ajansları söz konusu yetkilinin şu sözlerine yer verdi: “17 yıldır Irak’ta makam ve mevkilerin satılması hiçbir zaman son bulmadı. Özel derecelerden üstlere kadar durum böyledir. Hatta bakanların ofislerinin müdürlüğü veya müdür yardımcılığı makamları bile satılmaktadır. O dereceye vardı ki küçük vazifeler bile şuanda satılmaktadır.”

Söz konusu yetkili açıklamasını şöyle sürdürdü: “31 Ekim 2019’da Mahkeme Birliği tarafından ilga edilen 2008 yılının 44 sayılı kanunu, özel derecelerin siyasi partilere dağıtılmasını öngörmektedir. Siyasi partiler çeşitli yönlerden bundan faydalanmaktadır.”

Söz konusu yetkili açıklamasının sonunda şunları vurguladı: “Durum bu iken bakanlık mevkilerinin de satılması uzak bir ihtimal değildir. Çünkü bakanlığa ulaşan her parti, bu görevi, siyasi ve iktisadi heyetlerine destek olacak parayı sağlayan, banka hesabını dolduran, anlaşmalarını koruyan bir şekle dönüştürerek bundan faydalanmaya çalışmaktadır.”

Başkent Bağdat’ta Gösterilere Yeniden Müdahale: 10 Gösterici Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milislerin barışçıl gösterileri sonlandırmak hedefiyle yeniden göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 10 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir ve El-Halani meydanları yakınlarında gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara güvenlik güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 10 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, göstericilerin Er-Reşid ve Ebu Nüas caddeleri tarafından Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı girişini kapattıklarını ve güvenlik güçlerinin ilerlemelerine, göstericileri hedef almalarına ve çadırlarını ateşe vermelerine engel olduklarını açıkladı.

Yine kaynaklar, yüzlerce lise ve üniversite öğrencisinin dün Tahrir Meydanı’nda barışçıl protestolarına tekrardan başladığını, reformların gerçekleşmesini, hükümetin yolsuzluk yapan zümresini düşürmeyi, yolsuzluk yapanların ve kamu malını çalanların adalet karşısına çıkartılmasını talep eden halk gösterilerine destek sağladıklarını açıkladı.

Kaynaklar bu bağlamda şunları söyledi: “Yüzlerce öğrenci, En-Naddal caddesindeki Eğitim Bakanlığı binası önünden başlayan, Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Cadiriye ve Bab Muazzam’daki fakültelerden geçip, Tahrir Meydanı’na ulaşan yürüyüş düzenledi. Söz konusu yürüyüşte birçok slogan atıldı.”

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Doğusundaki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yayınlanan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Er-Riase mahallesinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan Tahrir ve El-Halani meydanları yakınlarında barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara güvenlik güçleri ve mezhepçi milislerin barışçıl gösterileri sonlandırmak hedefiyle yeniden göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 10 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Erbil’de Sosyal Anlaşmazlık 2 Kişinin Canına Neden Oldu

Kürdistan’da yer alan Erbil muhafazasına bağlı bir kazada sosyal farklılık bir kadın ve adamın hayatının son bulmasına neden olduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamada bir çocuk babası adam ile iki çocuk annesi kadın, Kürdistan’da yer alan Erbil muhafazasına bağlı Habat kazasında öldürüldü. Söz konusu olayın sosyal bir problemden kaynaklandığı açıklandı.

Kaynaklar, olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Erbil muhafazasının, geçtiğimiz Cumartesi günü Erbil şehrindeki bir camiye bıçak taşıyan bir şahıs saldırması sonucunda yaşlı bir adam ve polisin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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