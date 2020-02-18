Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Yıllık Raporunu Yayınladı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi, Irak’taki insan haklarının son durumu hakkında “Irak… Büyük İnsan Hakları İhlalleri, Yozlaşma ve Hükümetin Gösterilere Baskılarında Yeni Halka” adını taşıyan yıllık raporunu yayınladı. Söz konusu rapor için uluslararası hukuk ve insan hakları alanında araştırmacılar, hukukçular ve aktivistlerin katıldığı bir oturum düzenlendi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani, geçtiğimiz aylar boyunca İnsan Hakları Birimi’nin hazırladığı ve belgelediği birçok vesikanın, fotoğrafın, tanıklığın ve nasların bulunduğu raporun içeriğini kısaca özetledi. Daha sonra Dr. Eymen El-Ani şunları söyledi: “İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan rapor, İnsan Hakları Birimi kadrosunun ve Irak’ın içinde ve dışında temsilcilerinin yoğun çalışmasıyla elde edilen dakik bilgilere dayanmaktadır. Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni yıllık raporu, işgalden sonra Irak halkının acısını çektiği suçları ve insan hakları ihlallerini ortaya çıkarma noktasında Irak atmosferinin önemli belgelerinden biridir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Irak’taki insan haklarının durumu hakkında her yıl yayınladığı raporların on üçüncüsü sayılan söz konusu rapor, birçok dosyayı kapsamaktadır. Toplu mezar, tutuklama, alıkoyma, cebri kayıp, idam, gayri hukuki cinayet, göç, genel özgürlükler, basın özgürlüğü, alt yapı, kamu hizmetleri, demografik değişim, göstericilere şiddet uygulanması, eğitim, sağlık, kadın ve çocuk hakları, genel sosyal hukuklar söz konusu konular arasında yer alıyordu.

Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani, bazı ana noktaların içeriklerini detaylandırma bağlamında çeşitli istatistikleri, açıklamaları ve tasnifleri içeren rapordan görsel anlatılar paylaştı. Aynı şekilde durumun halini nitelendirecek ve kanuni ve insani ona terettüp eden sonuçları bildirecek arka planı açıkladı. Buna ek olarak uluslararası ve bölgesel kamuoyunun hükümet karşıtı gösterilerin ve protestoların artmasıyla beraber daha önce benzeri görülmemiş insan hakları ihlallerine tanık olunan Irak’ta olaylar hakkında ne düşündükleri teşhis edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi hazıladığı, Irak’taki insan haklarının son durumu hakkında “Irak… Büyük İnsan Hakları İhlalleri, Yozlaşma ve Hükümetin Gösterilere Baskılarında Yeni Halka” adını taşıyan yıllık raporu için düzenlenen oturumun sonunda bazı sorular soruldu ve bazı konular masaya yatırıldı. Irak’ta işlenen insan hakları ihlalleriyle ilişkili daha fazla gerçekler paylaşıldığı gibi katılımcı uzmanlar İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan rapordan faydalanarak insan hakları ihlalleri işleyen kimselerin kınanması ve adalet karşısına çıkartılması için hukuki mekanizmaları devreye sokmayı önerdi. İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan raporun Iraklıları hedef alan suçların belgelenmesi noktasında muhtevası çok geniş bir rapor olduklarını vurguladılar.

1 total views, 1 views today