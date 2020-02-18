Irak’ın Gündeminden (18.02.2020)

Ramadi Şehrinin Batısındaki Patlamada 2 Sivil Yaralandı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan El-Kaim kazasına bağlı El-Cezire mıntıkasında bir grup sivil geçerken, IŞİD örgütü kalıntısı bir bomba dün akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alabilecek başka bombaların olması ihtimaliyle bölgeyi araştırmaya başladıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Fırat yükseklerinde hala mevcut olan bu tür bombaların, mıntıkalarına geri dönen göçmen aileler için tehlike oluşturdukları bilinmektedir.

Ramadi Şehrinin Batısında Kaza: 2 Ölü 3 Yaralı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan El-Bağdadi nahiyesini El-Hadise kazasına bağlayan ve ölüm yolu olarak isimlendirilen yolda dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, ilk soruşturmalarının kazanın aşırı hızdan kaynaklandığını ve bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip ikinci araca çarptığını gösterdiğini vurguladı. Öte yandan olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin kaza yapan araçları yoldan çekerek Enbar muhafazasının kazalarını birbirine bağlayan bu yolu tekrardan trafiğe açtıkları belirtildi. Olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kaynaklar, bu yolun trafiğinin kalabalık olması ve tek şeride sahip olması nedeniyle sık kazalara, araçların takla atması ve çarpışmasına tanık olunduğuna dikkat çektikten sonra ikinci bir şerit eklenip yolun genişletilmesinin zaruri olduğu noktasında hükümete sık sık talepler iletildiğine vurgu yaptı.

Başkent Bağdat’ın Güneydoğusunda Bir Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda dün akşam saatlerinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Diyala Köprüsü mıntıkasında dün akşam saatlerinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan kimliği belirsiz bir adamın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemler için adli tıpa nakledildiğini ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin ortasında yer alan Tahrir ve El-Halani meydanları yakınlarında barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara güvenlik güçleri ve mezhepçi milislerin barışçıl gösterileri sonlandırmak hedefiyle yeniden göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 10 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Er-Riase mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Denetim Noktasına Saldırı: 1 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hükümet askerlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesi çevresinde hükümetin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda hükümet kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralanan kişiyi tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Batısındaki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın batısında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin ortasında yer alan Tahrir ve El-Halani meydanları yakınlarında barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara güvenlik güçleri ve mezhepçi milislerin barışçıl gösterileri sonlandırmak hedefiyle yeniden göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 10 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Er-Riase mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Operasyonlarına Devam Ediyor

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sivillerden 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Hammam Alil nahiyesine bağlı Şifa ve El-Amel Eş-Şabi mahallelerine bugün sabah saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda şüpheli oldukları iddia edilen 3 sivilin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Eve Silahlı Soygun Düzenlendi

Başkent Bağdat’ın doğusunda bir eve silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından bugün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı soygun sonucunda soyguncuların evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Kemaliye mıntıkası kapsamındaki bir eve bugün öğle saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı soygun düzenlendi. Söz konusu soygunda soyguncuların evde bulunan insanları bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alıp kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı soygunun düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı soyguncuları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Başkent Bağdat’ın aynı şekilde bugün, şehrin batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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