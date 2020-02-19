Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Üstat İyad El-İnaz Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Üstat İyad El-Anaz konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Üstat İyad El-Anaz “Ekim Devriminin Ruhu ve Amaçlarının Saha Okuması” adını taşıyan bir seminer verdi.

Üstat İyad El-Anaz seminerinin başında Irak’taki geçtiğimiz Ekim ayının başında başlayan ve birçok yöne ve çeşitli araçlara sahip olan devrimin eşkalini çizdikten sonra gençlerin eliyle bu devrimin Bağdat’taki mevcut siyasi rejimle mücadele hiddetini artıran etkinliğini ve keskinliğini ispatladığını vurguladı. Bu bağlamda Üstat İyad El-Anaz şunları söyledi: “Iraklı gençler, Rafideyn bölgesinin tamamında yayılan bu büyük ayaklanma ve devrimin komutanlığını hakkettiklerini gösterdiler. Despotizmin tüm şekillerini, sosyal zulmü, insani zulmü, hükümet zulmünü, hakim kuvvetlerden hükümet kuvvetleri ile silahlı milisler tarafından kullanılan şiddeti ilkesel ve kesin bir şekilde reddettiler.”

Üstat İyad El-Anaz daha sonra şunları söyledi: “Bütün sadakatlerin dışında sadece Irak’taki devrime gösteriler sadakat, yolsuzluğun, yolsuzluk yapanların, 9 Nisan 2003’de Amerika savaşı ve işgalinden sonra Irak’ın yönetimine geçen siyasi tabakanın bırakılmasına yapılan çağrı, ülkenin orta ve güney muhafazalarında yükseltilen pankartlarında ve sloganlarında kendisini göstermektedir. Devrim, halkın, ne şekilde olursa olsun yabancı işgalini reddettiğini ilan etmektedir. İster bu İran’ın Irak üzerindeki nüfuzu ve hegemonyası, İran’a bağlı kalan ve Irak’taki yayılmacı projesini uygulayan çeşitli silahlı örgütler oluşturması olsun isterse 17 yıldır Iraklıların kaynaklarının üzerine oturan Amerika işgali olsun, Iraklılar için bir fark bulunmamaktadır.”

Üstat İyad El-Anaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekim devrimi, Iraklı halkın iradesini, zulmü ve istibdadı kabul etmemesini güçlendirmek, fedakarlığa, bahşetmeye, ihsana, mücadeleye kaynak olmak, mezhepçiliği bilmeyen, Irak’ı eski konumuna ve etkisine kavuşturan, inşa ve imar için bireylerini birleştiren, uluslararası ve bölgesel müdahalelerin tamamını reddeden yüksek bir toplum kurmak için geldi. Buradan koordinasyon komitelerin tamamı, Iraklı halkın bilinçli hedeflerini ve görüşlerini açıklamaya yardım edecek, Iraklıların gelecek hayat yürüyüşlerini belirleyecek, ülkenin gerçek egemenliğini resmedecek ana blokları kurmak için çabalamaktadır. Ki gerçek egemenlik meselesi, siyasi ve sivil aktivistler, öğrenciler, profesörler, yazarlar, gazeteciler, sanatçılar, aydınlar gibi devrime destek verenler ve koordinasyon komiteleri tarafından vurgulanan en önemli ve başat noktadır.”

Üstat İyad El-Anaz sözlerine şöyle devam etti: “Ekim devriminin ilkeleri ve hedefleri, Amerika işgalinin eliyle gelen siyasi çalışmalara katılan siyasi partileri ve kitleleri korkuttu. Halkın isteklerini, toplulukların heyecanlarını, değişim arzularını göremediler. Ekim ayının başında, ilk günlerde, Iraklı halkın bu devrimi, değişikliği talep eden, Bağdat’ta hakim siyasi çalışmaları ve rejimi reddeden, Amerika işgaliyle gelen ve Irak’ın zayıflamasına, zenginliklerinin yağmalanmasına, kaynaklarının sömürülmesine katkı sağlayan, yolsuzluk yapan siyasilerin, hakim tabakanın şahsi kazanımlarına ve menfaatlerine ülkeyi rehin kılan başkanlıklar, heyetler ve kurumların tamamında değişime çağrı yapan sesler karşısında ne yapacaklarını ve ne söyleyeceklerini bilmez bir şekilde sessiz ve zelil bir şekilde kaldılar. Tüm bu durumlar karşısında Irak, Iraklı halkın selameti ve hayatının aleyhinde uluslararası ve bölgesel çatışmalar sahasına dönmüştü.”

Üstat İyad El-Anaz daha sonra Bağdat hükümetinin, birimlerinin ve milislerinin Ekim devrimiyle nasıl bir ilişkiye girdiğini anlatarak şunları söyledi: “Ekim devrimine karşı, öldürmek, tutuklamak, korkutmak, tehdit etmek gibi en kötü baskı araçlarını ve sistematik şiddeti kullandı. Bunlar, İran’ın dolduruşlarıyla ve Iraklı halkla uluslararası yasak silahlarla mücadele edilmesi yönündeki çağrılarıyla gelen vahşi yöntemlerdir. Bu durum karşısında 600’den fazla devrimci hayatını kaybetmiş, 24.000’den fazlası yaralanmış ve bunlardan 3900 kişi sakat kalmıştır. Bunun yanı sıra binlerce gösterici tutuklanmıştır ve aktivistler hedef alınmaya devam etmektedir. Aktivistlerden, gazetecilerden ve yazarlardan 64 kişi suikasta kurban gitmiştir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde Üstat İyad El-Anaz tarafından verilen “Ekim Devriminin Ruhu ve Amaçlarının Saha Okuması” adlı seminerin sonunda Üstat İyad El-Anaz şunları söyledi: “Verilen büyük fedakarlıklar ve hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve milislerin kullandığı şiddet devrimi bitiremeyecektir. Aksine gösteriler Arap aşiretlerin, Iraklı gençlerin, halk örgütlerinin, Iraklı ailelerin destekleriyle genişleyerek devam etmektedir. Bu kişiler, Tahrir meydanına katılmaya, devrimi desteklemeye, devrime kalkan muhafazaların yanında durmaya devam etmektedirler. Irak halkı Allah’a kapsamlı bir değişim gerçekleşmesi için başlattıkları protestoda Allah’a tevekkül etti.”

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