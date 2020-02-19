Irak’ın Gündeminden (19.02.2020)

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Adamın Cesedi Bulundu

Başkent Bağdat’ın doğusunda dün akşam saatlerinde vücudunda bıçak izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Seb Kusur mıntıkası kapsamında boş bir araziye terk edilmiş kimliği belirsiz bir adamın cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar, söz konusu bulunan cesedin karın bölgesinde bıçak izlerine rastlandığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın aynı şekilde dün, şehrin batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Kemaliye mıntıkası kapsamındaki bir eve silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evde bulunan insanları bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alıp kayıplara karıştıkları gelen bilgiler arasında.

Musul Şehrinin Güneyinde Bir Müteahhit Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Kaçırıldı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde bir müteahhitin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayare nahiyesinde Ali Hadar Vadba adlı bir müteahhit çalıştığı mekandayken dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Kerkük Şehrinin Batısında Silahlı Saldırı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti 3 Kişi Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin batısında dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin batısında yer alan Ed-Debs kazası yakınlarında Cehmahe köyüne IŞİD örgütüne bağlı silahlılar tarafından dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralanan kişileri tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra Şehrinde Meydana Gelen Kazada 6 Kişilik Ailenin Tamamı Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda sadece bir aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Basra Muhafazası Trafik Müdürlüğüne bağlı kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrine bağlı El-Erbain mıntıkası yakınlarındaki otobanda iki araç arasında bugün öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 6 kişiden oluşan ailenin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kaynaklar, ilk soruşturmalara göre kazanın nedeninin aşırı sürat ve trafik kurallarına uyulmaması olduğunu açıkladıktan sonra hükümetteki görevli yetkililerin yollardaki bozuklukları önemsememesi karşısında başta dış yollar olmak üzere yolların bozuk olmasının da kazalara sebebiyet verdiğini açıkladı.

Basra muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü, Basra şehrinin ortasında yer alan ve Dr. Samir El-Hemedani’nin mülkiyeti olan Özel İbn Baytar Hastanesine hafif ve orta silahlarla silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda 3 kişinin yaralanmasına ve hastanede maddi hasarın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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