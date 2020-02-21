Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde “Sosyal Medyaya Taalluk Eden Bazı Şeri Hükümler” adını taşıyan bir seminer verdi.

Bu bağlamda Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde seminerinin başında sosyal ağın tarihini ve gelişim aşamalarını anlatarak şu ifadeleri kullandı: “1960-1970 yılları arasında Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı bünyesine bağlı ARPA (Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Birimi) tarafından geliştirilen dünyanın ilk paket dağıtımı ağı ve evrensel İnternet’in öncülü olarak ARPANET isminde başladı. Daha sonra bu 23 sunucuya ulaştı. Mart 1970’te BBN’in doğu yakasındaki bir işlemciyle birleşen ARPANET’in etkinlik alanı genişledi. Ağ, bundan sonra çabucak büyüdü: Bu sırada üniversite ve devlet araştırma merkezlerinde toplam 23 sunucu ağa bağlıydı. Pasifik Okyanusu üzerinden Hawaii’ye ve Atlantik Okyanusu üzerinden Norveç’e iki uydu hattı kuruldu. Kısa bir süre sonra, Norveç ile İngiltere’yi birbirine bağlamak amacıyla Londra’da karasal bir devre kuruldu.”

Daha sonra Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde Allah (azze ve celle)’nin “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat 13) ayetinden yola çıkarak halklar ve şahıslar arasındaki iletişim ve tanışma noktasında İslam dininin görüşünü açıkladı. Şeyn Ammar Abdulkerim El-Avde Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in görevinin insanlarla tanışmak olduğunu ve insanları Allah (azze ve celle)’nin dinine çağırmak olduğuna işaret ettikten sonra Allah (azze ve celle)’nin şu ayetini hatırlattı: “Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik.” (Ahzab 45)

Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde söz konusu seminerinde şeri olarak nitelendirilmesi mümkün olan faydalı sosyal kaideleri açıklayarak, başkası için fayda taşıyan iyi niyet, zamanı heder etmeksizin maslahatı gerçekleştirmenin de bunlar arasında olduğunu vurguladı. Daha sonra Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde Allah (azze ve celle)’nin şu ayetini delil olarak getirdi: “Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah’ın rızâsını elde etmek için bunu yaparsa biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz.” Ardından Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “Ameller niyetlere göredir” hadisini hatırlattı.

Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde daha sonra şunları söyledi: “Bu programları kullanmanın en önemli kuralları, okunan haberlerde ilk önce acele etmemektedir. Daha sonra doğruluğunu, söyleyen kişiye nispetinin doğruluğunu tespit etmektir. Yalanların ve uydurma haberlerin yayılmasından uzak durulmalıdır. Aksi takdirde Müslüman, yalan haberden veya yalancının uyarılarından dolayı insanların arasında korku ve endişenin yayılmasına sebep olacaktır. Kuranı Kerim’de Allah (azze ve celle) bizlere rabbani bir kaide bildirmektedir: ‘Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın.’ (Hucurat 6) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ‘Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu anlatması yeter!’ sözü de bu duruma işaret etmektedir.”

Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde sözlerini şöyle sürdürdü: “Müslüman kişi sadece doğruluğunu tespit ettiği şeyleri paylaşmalı ve bunun aksi olan şeylerden uzak durmalıdır. Doğruluğunu kesin bir şekilde tespit etmeden bir mesaj göndermemelidir. Süslü sözleri, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sözü gibi nakletmek ve ona nispet etmek büyük bir afet sayılır. Bunun nedeni Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sözlerinin önemli oluşundan, yalanın nakledilmesinin tehlikesinden ve bu yalanın Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e nispet edilmesinden kaynaklanmaktadır. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu konuda şu uyarıda bulunmuştur: “Kim benim adıma bilerek yalan söylerse ateşten koltuğuna hazırlansın.”

Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde ardından gıybet, nemime, alay, lakap takma, Allah’ın yarattığı yaratılışını bozmak demek olan başkalarının yaratılışını bozan karikatürler, Allah’ın kullarını üzerine yarattığı insanın suretini değiştirmekten uzak durmayı detaylı bir şekilde anlattı. Aynı şekilde alaylı lafızlardan, lakaplardan, görüntüyü daha fazla bozan ve insanları komik duruma düşürmeyi hedefleyen ibarelerden kaçınılmasına dikkat çekti. Daha sonra Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde şu ayeti delil olarak getirdi: “Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler; onlar kendilerinden daha iyi olabilirler; kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; alay edilen kadınlar edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır.”

Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde ardından Facebook, Whatsapp ve benzeri programlardan, yemek, şahıs ve çocuk gibi hem yayınlayana hem de görene zarar verecek fotoğraflar yayınlanmama meselesini detaylıca ele aldı.

Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde seminerinde salih ibadetlerin ve amellerin riyadan korunması, başkalarıyla iletişimde kalbin beraatının ve selametinin gerekliliğine vurgu yaptıktan sonra kişilerin kendini beğenmesi veya ön plana çıkması sebebinden başka bir sebep yokken hacda ve umrede fotoğraf paylaşmasından, Ramazan’da sadaka paylaşırken kendisini fotoğraflamasından, kuluyla Rabbi arasında bir sır olarak kalması gereken orucunu, namazını ve zekatını anlatmasından sakındırdı.

Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde muhaliflerle nasıl bir ilişki kurulacağı hususunda şunları söyledi: “Yumuşak ve en güzel şekilde mücadele yöntemi olmalıdır. Tam bir beceriklilik, edep olmalı, kötü lafızlar terk edilmeli, küfür ve kötü söze dönüşecek katı yöntemlerden kaçınılmalıdır. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: ‘hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle!’ (İsra 28) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in vasiyeti de şudur: ‘Bir şeyde rıfk/ yumuşaklık varsa o onu ancak güzelleştirir. Bir şeyden rıfkın kaldırılması da onu ancak çirkinleştirir.’”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde Şeyh Ammar Abdulkerim El-Avde tarafından verilen seminerin sonunda katılımcılar tarafından bazı eklemelerde bulunulduğu gibi sosyal medyanın İslam ümmetinin birliğini ve fikirlerini cem etmesi için uyulması gereken bazı nasihatler verildi.

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