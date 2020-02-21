Irak’ın Gündeminden (21.02.2020)

Başkent Bağdat’ın Ortasında Göstericilere Baskılar Devam Ediyor: 10 Gösterici Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri ve silahlı milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 10 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan habere göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara güvenlik güçleri ve milisler tarafından, Tahrir Meydanı’nda tekrardan kontrol sağlamak hedefiyle gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 10 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin batısında yer alan Yermuk Hastanesinde tıbbi ihmal sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine göre Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Eş-Şab mıntıkasına bağlı Besatin mahallesinde kimliği belirsiz bir adamın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesette bıçak izlerine rastlandığını açıkladı.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Denetim Noktasına Silahlı Saldırı: 1 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından hükümet kuvvetlerinin denetim noktasına silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda hükümet kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara ile Ebi Sayda nahiyeleri arasındaki mıntıkada bulunan hükümet kuvvetlerinin denetim noktasına dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda hükümet kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralanan kişileri tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın doğusunda yer alan Diyala muhafazasına bağlı şehirlerin ve mıntıkaların genelinde, silahlı milislerin bölgeleri kontrol etmesi, vatandaşların hayatlarının üzerinde hakimiyet kurması, dış güçlerin projelerine hizmet ederek mezhep temelli ve demografik değişim amacını gütmesi sonucunda büyük bir emniyet boşluğuna ve istikrarsızlığa tanık olunduğu bilinmektedir.

Musul ve Kerkük Şehirlerinde İki Farklı Olay

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sağ yakasında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde bir kişinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamada Musul şehrinin batısındaki sağ yakada yer alan Vadi Hicr mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan hükümet kaynakları tarafından yapılan benzer bir açıklamada Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasına bağlı Zilletu Seb köyüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ve bir sivilin kaçırıldığı belirtildi.

HEYET Net

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