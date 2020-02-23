Irak’ın Gündeminden (23.02.2020)

Başkent Bağdat ve Enbar Muhafazalarında İki Farklı Olay: 4 Ölü 4 Yaralı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında meydana gelen kaza sonucunda polis kuvvetlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasına bağlı bir mıntıka kapsamında dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan benzer bir açıklamada Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında yer alan Hit-Kaim yolunda dün aynı saatlerde bir kaza meydana geldiği ifade edildi. Söz konusu kaza sonucunda polis kuvvetlerinden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta yer alan muhafazaların tamamında korkunç trafik kazaları devam etmektedir. Genelde bu kazalarda vatandaşlar hayatlarını kaybetmektedir. Bunun başlıca nedeni başta dış yollar olmak üzere yolların bozuk olmasıdır. Aynı şekilde yetkililerin kazalara engel olmak için gerekli hiçbir önlem almamasıdır.

Bakuba Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: Ordu Kuvvetlerinden 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneyinde dün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Tahrir mıntıkası çevresinde dün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’taki Barışçıl Gösterilere Müdahaleler Devam Ediyor: 5 Gösterici Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri ve mezhepçi milisleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Patlama: 3 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın güneyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Mealif mıntıkası kapsamındaki halk pazarı yakınlarında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 5 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusundaki Patlamada 2 Çiftçi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda çiftçilerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesi yakınlarındaki El-Islah köyü çevresinde bugün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda çiftçilerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Tahrir mıntıkası çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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