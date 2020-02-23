Yeni Hükümetin Başbakanlığı İçin Muhammed Tavfik Alavi Teklifi Göstericiler Tarafından Reddedilmeye Devam Ediyor

Irak’ta barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestocuların, başbakanlık görevinden istifa eden Adil Abdülmehdi’nin yerine yeni hükümetin kurulması görevinin Muhammed Tevfik Alavi’ye verilmesi teklifini mutlak bir şekilde reddetmeye devam etmesine rağmen Muhammed Tevfik Alavi’yi aday olarak gösteren mevcut siyasetin partileri ve kitleleri, otoritede kalma, işgal hükümetine katılan ve 2003’den beri bu ülkenin vatandaşlarının yaşadığı krizlerden, felaketlerden, acılardan ülkeyi kurtarma noktasında başarısızlığı tescillenen aynı yüzleri idare etme hedefiyle onu gerekçelendirmeye devam ediyorlar.

Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında geçtiğimiz Ekim ayında gösterilerin patlak vermesinin ardından, gözleri boyama ve göstericilerin taleplerine bürünme çabası içerisinde mevcut siyasette yer alan kuvvetler halkın adayı argümanı altında Muhammed Tevfik Alavi’yi aday gösterdi. Hedefleri açık bir oyun içerisinde Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hakim siyasi tabakaya karşı ayaklanan ve ülkedeki partilerin siyasi adaylarının tamamını kabul etmeyen halkın kabul edeceği bir adayın belirlenmesi için siyasi partilere tanıdığı sürenin son bulmasının ardından yeni hükümetin kurulması için Muhammed Tevfik Alavi’yi teklif etti.

Muhammed Tevfik Alavi’nin teklif edilmesinin üstünden en az 24 saat geçmesinin ardından ülkede barışçıl gösteriler düzenleyen protestocular ülkenin çeşitli gösteri alanlarında tekrardan gösteriler düzenleyerek teklif edilen adayı, daha önce İletişim Bakanlığı görevinde bulması nedeniyle reddettiler. Çünkü protestocular daha önce bu hükümetlerde görev yapan bakanların hiçbirisini kabul etmemektedirler. Bunun hızlı bir şekilde teklif edilmesi, Alavi’nin adaylığını hayata geçirmek için İran’da tertip edilip Irak’ta uygulanması şeklinde hileli bir yol uygulanması birçok soruyu beraberinde getirdi.

Bu teklifin ardından ilk açıklamada, ayaklanan caddeleri sakinliğe ulaştırmak için umutsuzca bir çaba içerisinde Muhammed Tevfik Alavi, aralarında gösterileri destekleme, yolsuzlukla mücadele, erken seçimlerin tarihini belirlemenin de yer aldığı vaatlerde bulundu. Aynı şekilde Irak bayrağından başka bir şey taşımayan, 5 aya yakındır “vatanı istiyoruz” sloganı atan, mevcut siyasetin tamamıyla ilga edilmesini, 2003’ten beri mazlum halkın zenginliklerini sömürmeye ve çalmaya devam eden yolsuzların adalet karşısına çıkartılmasını talep eden barışçıl göstericilere karşı hükümet kuvvetleri ile İran’a bağlı mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalesi sonucunda 600’den fazlasının öldüğü göstericilerin katillerinin adalet karşısına çıkartılması da söz konusu vaatler arasındaydı.

Haber ajansları bazı siyasi analistlerin şu sözlerine yer vermekte: “Muhammed Tevfik Alavi’nin aday olarak gösterilmesi bazı Şii liderlerin onaylamasından ve şartlarının kabul edilmesinden sonra gerçekleşti. Muhammed Tevfik Alavi’nin görevi, Irak’ın tanık olduğu büyük ve tehlikeli yansımaları dikkate aldığımızda mutlak anlamda kolay değil. Bu durum karşısında bu yansımaların tehlikesini ve önemini aşacak kararlar almaya güç yettirecek kuvvetli bir hükümet kurması gerekmektedir.”

Bu bağlamda göstericilerden bazıları şunları vurgulamaktadır: “Yeni hükümetin başbakanı olacak kişide aradığımız şartlar devam etmektedir. Tartışmalı olmayan bir isim seçilmelidir. Çift uyruklu olmamalıdır. Bağımsız olması gerekmektedir. Daha önceki hükümetlerde herhangi bir bakanlık görevi yürütmüş olan bir isim olmamalıdır. Şuanda gösteri alanlarında her gün aralarında üniversite ve lise öğrencilerinin de bulunduğu yüz binlerce Iraklı gösterici yeni kurulacak hükümetin başına Muhammed Tevfik Alavi’nin teklif edilmesini protesto etmektedir.”

Sadr grubunun da aday olarak benimsediği Muhammed Tevfik Alavi’nin göstericiler tarafından reddedilmesinden intikam almak için Sadr grubunun silahlı kanadı Seraya Selam milisleri, aylardan beri göstericilerin içinde bulunduğu Türk Lokantasına saldırdı ve göstericileri silah tehdidiyle oradan çıkarmaya çalıştı. Aynı şekilde lokantanın vitrinine asılan gösteri şehitlerinin fotoğraflarını ve sloganları kaldırdı. Yine bu silahlı milisler, başta Başkent Bağdat’ın ortasındaki Tahrir Meydanı’nda, Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Habubi Meydanı’nda, Basra, Necef ve Kerbela muhafazalarındaki gösteri alanlarında olmak üzere gösteri düzenlenen alanlarda onlarca insanı öldürdü ve tutukladılar.”

Geçici hükümetin başbakanlığı için Muhammed Tevfik Alavi’nin teklif edilmesinden henüz birkaç gün geçmişti ki sızdırılan bazı bilgiler kapalı kulislerde siyasi partilerin ve kitlelerin baskıları altında bakanlıkların satıldığını ve eski bakanların tekrardan bakan yapılmak istendiğini gösterdi. Bu durum karşısında Muhammed Tevfik Alavi teklifini destekleyen Mukteda Es-Sadr, yetkili olmayan bir kesime bakanlık verildiği takdirde üç gün içerisinde hükümeti düşüreceği yönünde tehditlerde bulundu, siyasi partilere yakınlığı nedeniyle göstericilerin bunu kabul etmeyeceğini söylemesine rağmen.

HEYET Net

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