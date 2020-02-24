Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Irak’taki Son Gelişmeler Hakkında Bir Oturum Düzenledi

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi, geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı halk gösterileri gölgesinde Irak’ta yaşanan son gelişmeleri, ülkedeki siyasi atmosferde meydana gelen dönüşümleri ve tüm bunların karşısında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin hangi görüşte olduğunu değerlendiren bir oturum düzenledi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak’ta meydana gelen olayların vakasını, geçtiğimiz aylar boyunca yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde anlattıktan sonra ülkedeki siyasi kuvvetler, partiler tarafından önerilen bu çözümleri tüketen, Irak’ın vakası ve geleceği hakkında servis edilen tüm evhamlardan artık bıkan Iraklılarda halk bilincinin artmasının önemine vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra ülkedeki gösteri ve protesto alanlarının vakasından, karşılaştıkları zorluklardan, onları hedef alan baskı girişimlerinden, aktivistlerin öldürülmesinden, kaçırılmasından, tutuklanmasından, tehdit edilmesinden konuştu. Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra genel olarak Irak’ta özel olarak gösterilerde işlenen insan hakları ihlallerini tespit etmekle ilgilenen kesimlerin çalışmalarının önemini vurguladıktan sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi ve bu bağlamda çalışan Iraklı bazı merkez ve teşkilatların çalışmalarına dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi tarafından düzenlenen oturumda ülkedeki etkin siyasete katılan bazı kesimlerin ortaya attığı siyasi öneriler ekseninde Ekim devriminin suyunun bulandırılmaya çalışıldığı uyarısı yapıldıktan sonra Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları vurguladı: “Tüm bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Çünkü Irak’taki önerilen genel hitap, birlik içeren milli bir hitaptır. Beklentiler, Ekim devriminin halkın hareketiyle sonuçlanacağı, halkların isteklerine cevap verileceği, toprağında, havasında, suyunda, gücünde ve zenginliklerinde egemenlik sahibi bağımsız, özgür bir Irak verileceği yönündedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ve işgale ve siyasi çalışmalara muhalif milli kuvvetlerin bu gelişmelerdeki görüşlerini, halk hareketini ve gösteri alanlarını desteklemek için yaptığı çalışmaları ve gayretleri, Irak’ın çözümü hakkında Irak Milli Misakı olarak ifade edilen çözüme dair görüşünü detaylı bir şekilde açıkladı. Daha sonra Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şu ifadeleri kullandı: “Irak Milli Misakı, Irak’taki tüm sorunları parçacı ve cüzi çözümlerden kaçınarak çözmek için kapsayıcı, tam ve başarılı bir çözüm için çabalamaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi tarafından düzenlenen oturumun sonunda oturuma katılanlar tarafından son zamanlarda bazı siyasilerin çelişkili konumları, sokakların seslerini bir tarafa çekmeye çalışmaları, halk tarafından kabul görmek için göstericilerin isteklerini desteklemeleri hakkında sorular sorulduğu gibi Irak’ta yaşanan olaylar hakkında uluslararası ve bölgesel Arap tutumu hakkında da sorular soruldu.

3 total views, 3 views today